Cote d'Ivoire: En tournée dans la Nawa - Jeannot Ahoussou-Kouadio sollicite l'adhésion massive des populations à la politique d'Alassane Ouattara

La localité de Buyo, située à près de 80 Kilomètres de Soubré, a reçu, le 25 octobre 2019, le président du Sénat ivoirien, Ahoussou Kouadio-Jeannot, qui, à la tête d'une forte délégation, a entrepris, une tournée de mobilisation et d'information dans la première zone productrice de cacao en Côte d'ivoire.

Face à une foule nombreuse, composée pour la plupart de têtes couronnées, de chefs de communautés, de jeunes et de femmes, Jeannot Ahoussou-Kouadio a, bien avant d'entrer dans le vif du sujet, présenté, la forte délégation qui l'accompagnait, notamment, les ministres Gaoussou Touré, chargé de la Promotion de la Riziculture, Issa Coulibaly de la Fonction Publique et Alain-Richard Donwahi des Eaux et Forêts, sans oublier des élus et cadres de bien d'autres localités du pays.

Poursuivant, dans son allocution, Jeannot Ahoussou-Kouadio, a expliqué le projet de société du Président Alassane Ouattara, qui est le Rassemblement des Houphouetistes pour le développement et la paix (Rhdp). « Créer un parti politique qui porte le nom d'Houphouët Boigny est pour moi une bonne chose. Car, nous allons avancer clairement et sereinement dans la paix pour bâtir une Côte d'Ivoire belle, prospère et indivisible. Le président Alassane Ouattara, a toujours été l'homme de mains du président Houphouët-Boigny, ce dernier avant de mourir, lui a confié le pays. Mes frères, mes sœurs, mes enfants, ayons confiance en Alassane Ouattara. Il sait ce qui est bon pour nous », a révélé le premier responsable du Sénat ivoirien.

Aussi, Ahoussou Jeannot, se disant fortement attaché à la paix, a exhorté les peuples Kouzié, Lèblé, Baoulé, Bété et autres à manifester leur reconnaissance et gratitude au Chef de l'Etat qui prône la cohésion et la paix. « On est grand militant du Pdci, on a servi ce parti avec conviction. Maintenant, il est question du RHDP. Si on aime notre pays, nous devons soutenir Alassane Ouattara qui a toujours œuvré pour la paix et l'union des fils et filles du pays. Alors je lance un appel à ceux qui sont encore hésitant de nous rejoindre. Prenez le train en marche pendant qu'il est encore temps. Ce train, c'est le RHDP. L'avenir, c'est le RHDP », a soutenu le président du Sénat.

Enfin, selon M. Ahoussou-Kouadio, le développement du département de Buyo, a toujours été une priorité pour le Président de la République, « Quand Alassane Ouattara dit, il fait. Il tiendra ses promesses. La liste a été déposée sur la table du gouvernement. Vos villages seront électrifiés, vous aurez de l'eau potable. Concernant le bitumage du tronçon Yabayo-Buyo, a-t-il dit, les choses sont en train de se préciser car c'est une priorité pour le Président de la République ».

Présent à cette rencontre, le ministre des Eaux et Forêts, Alain-Richard Donwahi, par ailleurs, coordinateur régional du Rhdp dans la Nawa, a tenu à rassurer la population, quant à la prise en compte effective de leurs inquiétudes et préoccupations non sans rappeler les actions de développement entreprises dans la Nawa.

l a cité notamment les barrages hydro-électriques de Buyo, Soubré, Gribo popoli et bientôt Boutoubré. Très confiant que le gouvernement travaille dans le respect des intérêts de la population du département, le président de la région de la Nawa a promis veiller à ce que les populations de Buyo ne soient pas oubliés.

Notons qu'après Buyo, les localités de Gueyo, Méagui et Soubré accueilleront la délégation.