Sénégal: Stade Rennais - Que devient le Sénégalais Diafra Sakho ?

Arrivé en janvier 2018 à Rennes pour 10 millions d'euros en provenance de West Ham, Diafra Sakho est ce que l'on appelle communément un gros flop. Avec seulement 3 buts en 14 matchs avec le Stade Rennais, l'attaquant sénégalais qui avait été prêté sans succès la saison dernière à Bursaspor, n'a pas joué une seule minute depuis le début de saison.

Ce samedi midi, en conférence de presse, Julien Stéphan a été interrogé sur la possibilité de voir l'attaquant revenir dans le groupe : « Diaf', d'abord, je veux louer son professionnalisme et son comportement exemplaire au quotidien. Il était possible qu'il trouve une issue de sortie jusqu'à fin septembre puisque certains marchés des transferts fermaient fin septembre. Ça n'a pas pu se faire. Il s'entraîne très bien, en tout cas dans le groupe il est important parce qu'il a un rôle de conseil aussi et qu'il est très sage, qu'il a la bonne parole. Ensuite, dans le domaine offensif, on a un certain nombre de possibilités, on a de jeunes joueurs aussi, je pense au petit Gboho, un attaquant qu'il faut développer. Mais Diaf' est vraiment exemplaire et extraordinaire dans son comportement au quotidien. »

Diafra Sakho a bouclé la saison dernière en prêt au Bursaspor en Turquie et n'est plus aujourd'hui estimé, qu'à 2 à 3 millions d'euros, sur le mercato. A neuf mois environ d'ici la fin de son contrat, la cote baisse chaque jour qui l'approche de la fin.