Congo-Brazzaville: Congo Fashion week - les grandes tailles s'invitent sur le catwalk

Les courbes et les rondeurs sont les bienvenues, du 29 octobre au 2 novembre, à la huitième édition de l'événement mode de Kinshasa dont l'affiche est à cet effet le mannequin curvy Déborah Mutund.

Congo Fashion Week 2019 annonce déjà les couleurs avec le mannequin grande taille au beau milieu de son affiche. Il s'agit de la présidente du mouvement curvy (courbes en anglais), Déborah Mutund, qui a, d'ailleurs, personnellement veillé au casting des rondes de Kinshasa, curvy women, invitées à défiler sur le catwalk cette année. Prévu d'abord du 17 au 19 octobre, le rendez-vous international de la mode a changé de calendrier et se tiendra finalement cette dernière semaine du mois d'octobre.

La présence des grandes tailles au Congo Fashion Week 2019 se justifie d'autant plus que le thème de cette année, « Congo with style », ne peut que renvoyer aussi à cette Congolaise aux formes plantureuses qui se rencontre au quotidien dans les rues de la ville. Changement de cadre, le Musée national de Kinshasa vole cette fois la vedette à ces lieux huppés qui ont de coutume accueilli le défilé. En effet, organisé jusque-là entre le Pullman et le Kempinski Hôtel Fleuve Congo, une question de prestige, l'événement garde son standing en établissant son quartier général dans l'espace encore tout neuf construit et aménagé récemment.

Autre différence de taille d'avec les éditions précédentes, Congo Fashion Week 2019 brandit le fait qu'il se tiendra sous le haut patronage du chef de l'Etat, Félix Tshisekedi. Quoi de plus motivant pour les jeunes talents, stylistes locaux et internationaux que l'événement entend rassembler autour de ses défilés et expositions. En effet, jusqu'ici, seul son concurrent, la Kinshasa Fashion Week, avait eu en son temps l'heureux privilège d'accueillir la première dame d'alors, Olive Lembe Kabila, au nombre de ses hôtes de marque.

Devenu depuis un peu plus de deux ans l'unique grand rendez-vous du savoir-faire congolais en matière de style et de mode, le Congo Fashion Week sera marqué par une diversité de créations. L'on sait déjà qu'une trentaine de designers congolais et d'ailleurs y sera présente. L'initiatrice de l'événement, Marie-France Idikayi, est engagée dans la partie avec notamment Louison Mbeya, Rachel Olombe, Marleine Minimbu, Richie Maya, Adness Matata, Divine Mashugi, Renatha Oga, Zoé Eleng'art, Sarah Mbengo, Haute Africa, House of GDI et Emmanuel Makaka.

Avec les workshops tenus en amont et la soirée de lancement du 29 octobre, Congo Fashion Week offre aux fashionistas de mardi à samedi, « une semaine d'élégance axée sur la technicité et le business de la mode ». Un focus sera mis sur le travail des étudiants de l'Institut supérieur des arts et métiers et des sapeurs dans le but de les accompagner; question de « monétiser leur talent au Congo et à l'international ». Une étape cruciale quand on sait l'ardeur de Congo Fashion Week qui poursuit son cap vers la promotion d'une industrie de la mode congolaise en gestation.

Congo Fashion Week rappelle qu'il fait de la promotion des entrepreneurs de la mode son cheval de bataille depuis 2013. En huit années, l'événement s'emploie avec énergie à influencer la perception du business dans le secteur de la mode en République démocratique du Congo. Le magazine Molato et la Congo Fashion Institute sont des projets qui alimentent cette ambition. C'est au travers de ces deux instruments à la disposition des designers qu'il leur offre les outils nécessaires à même de concourir à l'expansion de l'industrie congolaise.