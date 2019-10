Ile Maurice: Réclamation - Bodha et Raymond poursuivis en justice

Rs 33,8 millions. C'est la somme que Professional Riding Driving Centre Ltd réclame à l'État, représenté par le procureur général, Daniel Raymond, Road Safety Coordinator ; au ministère des Infrastructures publiques et du transport en commun ; et à Nando Bodha, ministre de tutelle. Rédigée par l'avoué Me Mahendranath Soobhug, la mise en demeure a été servie jeudi aux quatre destinataires. Elle sera entendue à la Cour suprême à une date ultérieure selon toute probabilité en 2020 si d'ici là aucun accord n'intervient entre les parties concernées.

La somme de Rs 33,8 millions représente des dommages pour préjudices subis par Professional Riding Driving Centre Ltd, évalués à Rs 20 millions. Les Rs 13,8 millions restantes correspondent aux dépenses encourues par cette société pour la mise en place d'une école pour l'initiation à la conduite de cyclomoteurs et de motocyclettes. Raison évoquée par Shahi Ganganna, directeur qui représente les intérêts de Professional Riding Driving Centre Ltd : l'incapacité du gouvernement à tenir parole pour ce qui est de la création de ce centre d'initiation et de la non proclamation des Road Traffic (Driving Schools and Instructors) Amendment) Regulations, indispensable à la réalisation du projet de centre d'initiation à la conduite de cyclomoteurs et de motocyclettes.

Dans cette mise en demeure, Shahi Ganganna soutient qu'à la suite de sa participation à un exercice de sélection d'un opérateur pour la création d'un centre en question, il a pris plusieurs initiatives afin de réaliser le projet selon le contrat signé avec le gouvernement. Parmi ces initiatives figure la location à bail d'un terrain à UnionVale d'un montant de Rs 30 000 par mois à Abdool Sahoud Khan Kureembokus pour l'aménagement du centre.

Le directeur de Professional Riding Driving Centre Ltd fait état également des Rs 561 033 qu'il a fallu dépenser pour obtenir l'autorisation concernant la conversion du terrain offert par Abdool Sahoud Khan Kureembokus, de son statut de terre agricole à une terre à vocation industrielle. Shahi Ganganna évoque aussi l'investissement de quelque Rs 13,8 millions dans la construction même du centre comprenant en partie un prêt consenti par la MauBank pour un montant de Rs 7,7 millions. Un prêt qui, dit-il, a été obtenu grâce à une hypothèque greffée sur des biens immobiliers personnels.