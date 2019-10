Congo-Brazzaville: Société civile - Des ONG congolaises et marocaines désormais partenaires

Le Club des femmes entrepreneures du Congo et trois associations de la société civile du Maroc ont signé, le 25 octobre à Brazzaville, un accord de partenariat sous la supervision du secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Céphas Germain Ewangui.

Le partenariat noué entre les associations de la société civile du Congo et du royaume Chérifien vise à renforcer la coopération Sud-Sud, a expliqué Khadija Tantaoui, une des représentantes de structures marocaines. « Le partenariat concerne, entre autres, les secteurs de la formation, la santé, l'esthétique, l'agriculture et la transformation agro-alimentaire, la mécanique automobile, le tourisme », a précisé l'activiste marocaine. Le renforcement des échanges constructifs, notamment dans la lutte contre la pauvreté entre le Maroc et les autres pays du continent est, selon elle, l'un des axes importants de la politique étrangère du royaume.

L'accord signé rapproche le Club des femmes entrepreneures du Congo que dirige Séraphine Ekoa, l'Association du Sahara marocain pour le développement durable dirigée par Mokhtar Dagha, l'association La grande roue de l'espoir présidée par El Faïyouz Fatima et l'association Abi Hanifa. Selon Séraphine Ekoa, cet accord gagnant-gagnant permettra aux associations congolaises concernées d'en tirer profit puisque le Maroc a une grande expertise dans les différents secteurs ciblés par ce partenariat.

Abondant dans le même sens, El Faïyouz Fatima a souligné que son association œuvre en faveur des personnes handicapées de sorte à leur permettre de se faire une place dans la société au même titre que les personnes valides. Autant dire que sur le plan social, cet accord de partenariat tient compte des actrices de la société civile de toutes les catégories sociales. C'est donc dans les jours à venir que cet accord signé portera des fruits sur le terrain, dans le cadre de la coopération entre les deux pays dans leur marche vers le développement.