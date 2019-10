Algérie: Said Benrahma - L'Algérien compte progresser avec Brentford

Arrivé à Brentford en 2018 en provenance de Châteauroux, Said Benrahma est devenu en une saison l'un des pions essentiels du club anglais. Evoluant en Championship, le club a raté la montée en Premier League. Pour y accéder, l'équipe a besoin de son attaquant au top de sa forme. Après un retour de blessure, le joueur pense progresser cette saison.

« La confiance est revenue, j'ai le sentiment d'avoir des niveaux encore plus élevés à atteindre cette saison », a-t-il déclaré. Avant de poursuivre : « J'ai marqué mon premier but de la saison, ce qui me procure du plaisir, mais le plus important était les trois buts et les trois points. C'était génial de célébrer avec les fans à la fin et nous espérons que cela continuera ».

Ayant une bonne entente avec son entraineur, Benrahma avoue tout donner pour son coach pour que l'équipe soit compétitive.

« Thomas Frank, c'est un entraîneur avec qui je m'entends vraiment bien. Il me donne toute sa confiance et c'est vraiment bénéfique. Je veux lui donner 100%, car il fait tout ce qui est en son pouvoir pour m'aider », a-t-il conclu.

Notons que, pour le compte de la 15ème journée, Said Benrahma et son club se déplace sur le terrain de QPR.