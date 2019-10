Ile Maurice: Reconversion - Potentiels candidats hier, Campaign Managers aujourd'hui

Ils étaient considérés comme des candidats sûrs pour leurs partis respectifs. Sauf qu'au dernier moment, ces politiciens se sont vu attribuer un tout autre rôle, celui de Campaign Manager. Pour certains, il s'agit même du «quatrième candidat», qui connaît la circonscription comme sa poche et qui est d'un soutien non négligeable aux trois colistiers, surtout pour ceux qui y mettent les pieds pour la première fois.

Le premier à se déclarer Campaign Manager lors de cette campagne électorale est Showkutally Soodhun, qui a la responsabilité de Moka- Quatrier-Militaire. Lorsqu'il a su qu'il ne sera pas candidat, dès le lendemain, il a déclaré que le Premier ministre lui a demandé de diriger sa campagne, même s'il est difficile de croire qu'il connaisse cette circonscription mieux que Pravind Jugnauth, Leela Devi Dookhun-Luchoomun et Yogida Sawmynaden eux-mêmes.

Au no 2, Port-Louis Sud - Port-Louis Central, c'est l'ancienne ministre Roubina Jadoo-Jaunbocus qui a s'est vu confier le job de Campaign Manager pour l'Alliance Morisien. Il se trouve qu'elle connaît aussi bien la circonscription que le candidat Abdullah Hossen et mieux que les deux autres candidats, Zouberr Joomaye et Shakilla Jhungeer.

Interrogée, elle soutient qu'elle savait qu'elle n'aurait pas d'investiture, mais que ce n'est pas une raison pour autant d'abandonner la circonscription. «C'est un grand honneur de donner un sacré coup de main aux candidats de l'Alliance Morisien et en tant que députée sortante, je suis très à l'aise dans la circonscription.»

Plus loin, dans la circonscription de Port-Louis-Maritime - Port Louis-Est, le n°3, Raouf Gulbul, candidat malheureux aux élections de décembre 2014 et dont le nom a été cité dans le rapport de la Commission d'enquête sur la drogue tout comme Roubina Jadoo-Jaunbocus, récuse, lui, le mot de Campaign Manager. «Oui je suis très actif dans cette circonscription, mais de là à dire que je suis Campaign Manager, je ne suis pas d'accord.»

Au no 7, à Piton - Rivière-du-Rempart, Ravi Yerrigadoo, qui agit comme Campaign Manager, refuse également d'être qualifié comme tel. «Comme toujours, j'aide les candidats et on travaille en équipe», dit-il.

Du côté de Savanne-Rivière-Noire, Etienne Sinatambou, qui est très présent aux côtés des candidats, a indiqué que pour le moment il est ministre et qu'il est souvent dans son bureau. Sans vouloir en dire davantage.

Raj Rampertab a, lui, migré au no 11, Vieux-Grand-Port - RoseBelle, alors qu'il a été élu à Flacq - Bon-Accueil aux dernières élections générales. Le secrétaire parlementaire privé (PPS) sortant, qui y agit en tant que Campaign Manager de l'Alliance Morisien, souligne : «Je suis très l'aise dans cette circonscription, surtout qu'il y a de très bons candidats.»

Au no 6, Grand-Baie - Poudre-d'Or, c'est Avinash Ramkalawon qui occupe le poste de directeur de campagne pour le compte des Rouges. «J'ai appris dimanche soir que je n'allais pas obtenir de ticket et, le lendemain matin, le leader des Rouges m'a donné rendezvous à l'hôtel Maritim où il y avait la présentation des candidats», raconte-t-il. «Il m'a confié le poste de Campaign Manager et j'étais très enthousiaste. J'agis comme un quatrième candidat», laisse-t-il entendre.

Par ailleurs, Vishnu Bundhun, qui lorgnait une investiture dans la circonscription no 10, Montagne-Blanche - Grande Rivière-Sud-Est, nous avait confié, il y a une dizaine de jours, qu'il allait agir comme Campaign Manager. Toutefois, malgré nos multiples sollicitations, il est difficile de dire si la donne a changé depuis la confirmation de l'investiture de Navin Ramgoolam au no 10.