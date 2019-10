Afrique de l'Ouest: 5e Salon des banques et Pme de l'Uemoa - Korhogo accueille l'évènement du 7 au 10 novembre

La 5e édition du Salon des banques et Pme de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) se tient du 7 au 10 novembre prochains à Korhogo. L'évènement a été lancé, le 24 octobre, au 8e étage de l'immeuble Postel 2001 au Plateau, par Marcelin Zinsou, Conseiller technique du ministre des Pme, parrain de la présente édition.

Les organisateurs attendent 3 000 participants, professionnels et experts qui interviendront à travers six panels et ateliers de formation en plus de 300 rendez-vous B to B. Outre les visites d'entreprise et touristique, la 5e édition enregistre une innovation au niveau de la soirée de récompenses, Pme Awards : le prix du président de la chambre consulaire régionale pour les Pme qui apportent une valeur ajoutée sur le plan communautaire. Mais aussi le prix Pmi-Del Afrique pour les collectivités locale qui innovent.

Concernant les traditionnelles caravanes, elles partiront d'Abidjan et de San Pedro pour rallier Korhogo, mais également de Cotonou et Dakar en direction de la capitale de la région du Poro. Lors de son intervention, Marcelin Zinsou a exprimé le satisfécit du ministre des Pme de voir la Côte d'Ivoire abriter ce rendez-vous « qui se veut être une plateforme qui constitue un outil d'accélération de l'intégration sous-régionale ».

Le conseiller technique du ministre des Pme s'est aussi félicité de ce que Korhogo, « la capitale économique du Nord » accueille l'évènement, permettant ainsi aux dirigeants et gestionnaires Pme de l'intérieur de renforcer leurs capacités, de présenter leur savoir-faire, de nouer des partenariats et d'échanger directement avec le secteur financier. Il a aussi relevé la situation stratégique de la ville de Korhogo, zone économique spéciale Sikasso-Korhogo-Bobo-Dioulasso (Zes Sikobo).

Pour sa part, Youépouéné Hermann Nagalo, président du Comité d'organisation, a exprimé sa gratitude à l'endroit du ministre des Pme, pour avoir fait en sorte que la Côte d'Ivoire abrite la présente édition. En outre, Youépouéné Hermann Nagalo a révélé « qu'il a fallu convaincre le Comité d'experts de porter son choix sur la Côte d'Ivoire pour accueillir l'évènement, quand bien même des États étaient représentés au haut niveau à la dernières édition ».

Bertin Angoua, président du Comité de pilotage et Vazoumana Barro, représentant l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire (Uvicoci) ont pris part à la conférence de presse.