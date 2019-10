Congo-Kinshasa: Hertha Berlin - Dodi Lukebakio et Salomon Kalou buteurs face à Hoffenheim

Le Hertha Berlin s'est incliné 2-3 à domicile face à Hoffenheim malgré des buts de Dodi Lukebakio et de Salomon Kalou.

Devant à la pause grâce à Locadia (33e) et Kramaric (38e), Hoffeinheim a laissé le Hertha Berlin revenir dans le match. Par Lukebakio (55e) et Salomon Kalou (69e), les Berlinois sont revenus à hauteur. Un but de Hubner (79e) apportera finalement la victoire à Hoffenheim, sa troisième consécutive. Hoffenheim s'est fait peur contre le Hertha Berlin. Rapidement en tête, les hommes d'Alfred Schreuder ont pris les devants grâce à Jurgen Locadia (33e) et Andrej Kramaric (38e). Le club de la capitale allemande a réagi en début de seconde période avec des réalisations de Dodi Lukebakio et Salomon Kalou mais Benjamini Hubner (80e) a finalement donné la victoire (3-2) à Hoffenheim en fin de rencontre.

En effet, le Congolais Dodi Lukebakio poursuit son intégration au sein de son nouveau club, le Hertha Berlin. Alors que le Hertha Berlin était mené 0-2 face à Hoffenheim, le Léopard de la RDC a relancé la rencontre. Et quel but puisqu'il s'agit d'un retourné acrobatique ! C'est déjà son troisième but de la saison en Bundesliga.