Cote d'Ivoire: Journée nationales des chefs d'entreprises - Félix Anoblé invite les banques à accompagner les Pme

Le ministre de la Promotion des Pme, Félix Anoblé, a animé hier un panel, au cours duquel il a donné des solutions pour la création d'entreprises dans le Tonkpi.

Comment le gouvernement compte-t-il accompagner les Petites et moyennes entreprises (Pme) qui veulent s'installer dans la région du Tonkpi ? Répondant à cette interrogation, le ministre s'est appesanti sur un point : permettre aux Ivoiriens d'être proches des activités minières, d'intégrer ce milieu, par exemple. Félix Anoblé a insisté également sur la transformation des produits locaux : manioc (farine), graine de palme (huile), etc. Il a aussi parlé du développement des entreprises de tourisme locales et de la création d'un circuit touristique autour des montagnes.

Le ministre a indiqué que la promotion des Pme doit se faire avec le programme d'accompagnement des banques. « Que les banques prennent le risque d'accompagner la création des richesses, les Pme ».

Selon un rapport du ministère de la Promotion des Pme, le gouvernement a adopté un certain nombre de mesures en faveur des entreprises en Côte d'Ivoire, dont la Programme national de création d'incubateurs d'entreprises. Ce sont des structures d'appui à la création d'entreprises, notamment les Pme. Les incubateurs réunissent les ressources spécialisées dédiées à l'accompagnement et à l'assistance des entreprises avant leur création ou dans les premières années de leur vie.

Il convient de parler aussi de la stratégie d'appui au développement des Pme ivoiriennes dénommée « Programme Phoenix », adoptée par le gouvernement le 18 septembre 2015, à Abengourou. Ce programme, souligne Félix Anoblé, « marque la volonté du gouvernement de travailler à une véritable renaissance des Pme ivoiriennes et à l'émergence d'une classe d'entrepreneurs nationaux, jeunes et femmes, à travers, entre autres, l'amélioration du climat des affaires et l'amélioration de l'accès des Pme aux financements et aux marchés ».