Afrique de l'Ouest: Schéma de développement de l'espace régional - L'Uemoa favorable à la réalisation de projets structurants

Les ministres en charge de l'aménagement du territoire de la sous-région ont tenu une importante réunion, hier, pour valider les recommandations des experts.

Conformément à la Politique d'aménagement du territoire communautaire (Patc) adoptée en janvier 2004, la commission de l'Union économique et monétaire ouest africain (Uemoa) a prévu l'élaboration d'un Schéma de développement de l'espace régional (Sder), à l'horizon 2040.

Cette initiative qui rentre progressivement dans sa phase opérationnelle a conduit à la Réunion des ministres chargés de l'aménagement du territoire, le 25 octobre, à l'Eden Golf hôtel d'Abidjan. La rencontre de haut niveau avait pour objectif d'adopter les recommandations faites par les experts sectoriels qui, eux, ont réfléchi sur les axes stratégiques du Sder, du 22 au 24 octobre à Abidjan.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement s'est dite fière du choix de la Côte d'Ivoire pour abriter ses assises. Avant de s'adresser à ses pairs. « Je voudrais saluer toute la disponibilité dont vous avez fait montre pour la maturation de ce projet majeur qui nous permettra de faire face avec succès, aux défis divers que se doivent de relever individuellement et collectivement nos Etats dans le domaine de l'aménagement du territoire », a-t-elle affirmé.

Elle a précisé par la même occasion que : « Les défis sont multiples et multidimensionnels et traduisent l'impérieuse nécessité et l'intérêt qu'il y a pour nos Etats d'adopter un schéma commun et volontariste pour le développement spatial, capable d'apporter des solutions appropriées ».

Les axes stratégiques à développer.

A travers le Sder, les huit pays membres de l'Uemoa veulent se donner la main et s'engager à réaliser des projets structurants dans les plusieurs domaines notamment les énergies, le développement des infrastructures et du transport à travers les réseaux routier, ferroviaire et aérien. Il s'agit principalement de la construction de deux grandes boucles ferroviaires reliant Abidjan- Ouagadougou- Niamey- Cotonou- Lomé et celle qui part de Dakar jusqu'à Bamako. A cela, s'ajoutent des projets dans les secteurs de l'environnement, l'urbanisme, la sécurité, la démographie, le développement des ressources humaines, le développement des biens communs régionaux, etc.

Et ces initiatives, selon la ministre Nialé Kaba, devrait servir à « promouvoir le développement des infrastructures structurantes transnationales ; la solidarité entre les pays côtiers et les pays de l'hinterland ; les pôles urbains, agricoles, industriels, et de recherche ; encadrer les documents de planification des Etats membres de l'Uemoa, notamment les schémas nationaux et régionaux d'aménagement du territoire ». Ce sont autant d'initiatives communautaires qui seront mises en œuvre d'ici à 2040.

La nécessité de l'interconnexion

Oumar Gueye, ministre sénégalais en charge des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement du territoire, lui, a rappelé que : « Nous sommes dans un monde planétaire et ouvert. Et nous remarquons que les pays développés sont interconnectés ». C'est la raison pour laquelle, selon l'émissaire de président Macky Sall, « les pays de l'Uemoa sont obligés de travailler vers cette interconnexion.

Et le développement de la sous-région ne peut se faire que si nos pays sont interconnectés dans plusieurs domaines ». Il a également précisé que « les décisions qui seront prises par les ministres se feront en conformité avec les schémas d'aménagement de chacun des Etats membres de l'Uemoa ».

Quant aux investissements dans ces vastes projets, Dr. Paul Koffi Koffi, commissaire chargé du Département de l'Aménagement du territoire communautaire et du Transport de l'Uemoa, a donné des éclairages. « Le financement se fera par l'Uemoa et les Etats membres qui ont aujourd'hui un outil de programmation budgétaire d'une part, et d'autre part, nous pourrions faire appel à la communauté des partenaires technique et financier et du secteur privé. Sans oublier les collectivités locales », a-t-il dit.