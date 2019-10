Cote d'Ivoire: Politique de décentralisation - Le Sénégal s'inspire du modèle ivoirien

Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, a échangé avec son homologue de la République du Sénégal, Oumar Gueye.

Le ministre sénégalais des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, Oumar Gueye, a été reçu en audience par son homologue ivoirien Sidiki Diakité, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le 24 octobre, à son cabinet.

En prélude à la réunion ministérielle consacrée à l'approbation de décision portant adoption de schéma de développement de l'espace régional de l'UEMOA (SDER/UEMOA) qui s'est tenue le 25 octobre à Abidjan.

« Nos deux pays ont choisi la décentralisation et nous souhaitons à cet effet nous inspirer de l'expérience et de l'expertise de la Côte d'Ivoire dans ce domaine et, en retour, partager l'expérience sénégalaise », a expliqué le ministre sénégalais.

De son côté, le ministre ivoirien a fait un exposé détaillé sur la politique de décentralisation mise en place par le Président de la République Alassane Ouattara et pilotée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Avec pour objectif majeur l'amélioration de la performance organisationnelle des collectivités dans le cadre des missions de son département.

Sidiki Diakité a expliqué à son homologue du Sénégal toute l'importance de la politique de décentralisation dans le cadre du programme national de développement du Gouvernement ivoirien pour l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020.

« Le Président de la République souhaite cet appui aux collectivités afin d'améliorer les conditions de vie de millions d'Ivoiriens », a-t-il indiqué.

Le ministre sénégalais Oumar Gueye a dit sa satisfaction et son admiration pour le Président de la République Alassane Ouattara et à son Gouvernement, pour la mise en œuvre de cette politique de décentralisation visant à « recentrer et prioriser l'action publique à proximité et au profit des populations ».

Les deux hommes d'Etat ont, par ailleurs, abordé d'autres questions de coopération bilatérale, notamment l'expérience du Sénégal en matière d'organisation d'élections. Au terme de leurs échanges, le ministre Oumar Gueye a invité son homologue ivoirien au Sénégal dans le but d'accentuer la coopération décentralisée.