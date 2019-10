Cote d'Ivoire: Sommet Russie-Afrique/Emmanuel Essis - "Nous avons rencontré les grosses pointures du business russe"

La Côte d'Ivoire sera, dans les prochaines années, une destination des hommes d'affaires russes. Emmanuel Essis, ministre auprès du Premier ministre, chargé de la Promotion de l'investissement privé, soutient que les investisseurs russes accordent un intérêt particulier à la Côte d'Ivoire.

"Nous sommes satisfaits du forum économique parce que les rencontres ont été très fructueuses. Nous avons rencontré un gouvernement et un monde des affaires très intéressés par l'Afrique, par les performances surtout de la Côte d'Ivoire et très décidés aussi à venir apporter leur contribution au développement du pays.

Nous avons pu rencontrer les grosses pointures du business russe et en début d'année prochaine, une mission d'affaires viendra avec plus de détails et plus de secteurs à valoriser.

Les secteurs que nous voyons déjà, ce sont l'agro-industrie, le secteur automobile, tout ce qui est mécanique, métallurgique, pétrole, bien sûr et tout ce qui est ressources halieutiques. Ce sont les centres d'intérêt des hommes d'affaires que nous avons rencontrés.

On part satisfait et rassuré. La Côte d'Ivoire fera partie des destinations des investisseurs russes", a-t-il développé.

Il a également parlé de l'attraction sur le stand de la Côte d'Ivoire. "Ce stand avait un principal atout, le cacao. Tout le monde venait le découvrir, de la cabosse jusqu'au chocolat chaud qui était consommé.

Cela a été l'attraction principale. Il y a aussi des personnes qui sont venues voir ce que renferme la Côte d'Ivoire comme potentialités et opportunités d'investissement. Ce sont des éléments qui contribuent à nous donner cette assurance que très bientôt, l'on fera de bonnes affaires avec la Russie", a ajouté le ministre Emmanuel Essis

Il a aussi révélé qu'un mémorandum d'entente a été signé entre son ministère et le Russian business : "Nous avons signé un mémorandum d'entente entre le ministère et le Russian business qui est la Confédération des grandes entreprises de la Russie. C'est la plus grande fédération d'hommes d'affaires. Et c'est avec elle que nous allons organiser la rencontre dont j'ai parlé".