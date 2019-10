Cote d'Ivoire: Port autonome d'Abidjan Hien Sié - "Les perspectives sont bonnes"

Les perspectives sont bonnes pour le Port autonome d'Abidjan (Paa). Selon son directeur général, Hien Sié, le PAA, sera dans les prochaines années, non seulement, le premier port de la côte ouest africaine, mais également, une référence, en Afrique.

Il l'a indiqué vendredi, à l'occasion d'une cérémonie de décoration de 262 travailleurs du Port autonome d'Abidjan. C'était en présence du ministre des transports, Amadou Koné et Pascal Kouakou Abinan, ministre de l'emploi et de la protection sociale.

« Ce sont au total, 1125 milliards d'investissements qui sont en cours entre 2012 et 2020. Cela a permis notamment, la construction d'un nouveau port de pêche, inauguré en 2015, l'approfondissement et l'élargissement du canal de Vridi, inauguré le 21 février 2019, la construction d'un nouveau terminal RORO qui sera inauguré fin mai 2020, la construction d'un second terminal à centenaires, dont les travaux d'infrastructures seront livrés fin 2019 et dont l'inauguration aura lieu au plus tard septembre 2020, la construction d'un nouveau terminal céréalier, la modernisation du terminal minéralier . Tous ces grands projets structurants vont permettre au port d'Abidjan, de franchir un autre cap» a-t-il souligné.

Avant d'ajouter : « Avec la réalisation, de ces grands projets structurants, les perspectives sont bonnes pour le Port d'Abidjan. Nous serons non seulement le premier port de la côte ouest africaine, mais nous serons également, un port de référence, sur la façade atlantique d'Afrique entre Tanger et Durban. A ce jour déjà, le Paa est passé d'un tonnage de 700 000 tonnes en 1951 à 24 000 tonnes».

Pour sa part, tout en adressant ses félicitations aux récipiendaires, le ministre des transports, Amadou Koné a lancé un appel à son collègue en charge du budget pour la poursuite du projet de développement du Port autonome d'Abidjan. « Je plaide auprès du ministre du budget pour que nous fassions tout, afin que le programme de développement du Port autonome d'Abidjan que nous avons commencé puisse se poursuivre. Le Port étant un instrument essentiel, de notre développement, mais également un instrument essentiel de collecte de ressources pour notre budget ».

Le ministre Pascal Kouakou Abinan a également adressé ses remerciements et ses félicitations aux travailleurs du port pour leurs efforts et leur contribution au développement du Paa. « Au-delà du travail, c'est une partie de votre vie que vous avez consacrée au rayonnement de ce port qui vient ainsi d'être reconnue et récompensée. C'est le témoignage de la satisfaction du Paa, la reconnaissance de votre mérite par la République de Côte d'Ivoire. Portez-la avec fierté. Recevez-là comme une source de motivation », a-t-il lancé.

Au nom des heureux élus, le commandant de la marine, Soro Sinali, a quant-à-lui, exprimé sa gratitude aux autorités et à l'Etat de Côte d'Ivoire, pour cette reconnaissance. « Ces médailles que nous portons avec fierté, au-delà de l'honneur qu'elles nous procurent sont aussi un motif de motivation. Nous prenons l'engagement de redoubler d'ardeur au travail pour mériter ces médailles », a-t-il affirmé.

Soulignons que parmi les récipiendaires, figure le Directeur général du Port, lui-même.