Cote d'Ivoire: Promotion des Pme - Le gouvernement met en place une commission de contrôle des structures d'accompagnement

Les membres de la commission ont été officiellement investis le 23 octobre, au Plateau

Les membres de la commission de suivi-contrôle, et du secrétariat technique des structures d'accompagnement pour la promotion des petites et moyennes entreprises (Pme) en Côte d'Ivoire, ont été officiellement installés.

La cérémonie a eu lieu le 23 octobre au ministère en charge des Pme, au Plateau. La mise en place de cette commission matérialise la volonté de l'État de redynamiser les Pme ivoiriennes comme l'a indiqué le président de la commission de suivi et de contrôle (Csc), Kragbé Béhibro Philippe.

Selon lui, le développement et la pérennisation des Pme nécessitent la mise en place d'un programme de soutien à la création des structures d'encadrement et d'accompagnement des Pme (incubateurs, couveuses et pépinière d'entreprises).

Ainsi, a-t-il poursuivi, c'est pour réguler la création de ces structures d'accompagnement, que le gouvernement a adopté par décret la création de la présente commission dont les membres ont été investis.

Aussi, la commission aura pour mission de proposer l'attribution et le renouvellement des structures d'accompagnement à la signature du ministre chargé de la promotion des Pme, de valider les différents programmes des structures d'accompagnement, de coordonner les activités du réseau national des structures d'accompagnement et d'assurer le suivi et l'évaluation des structures d'accompagnement, pour ne citer que ces attributions.

Cependant, pour Philippe Béhibro Kragbé, la plus importante de toutes ces missions consistera à pousser ces Pme sur la voie de la réussite, afin d'en faire des «champions nationaux». Okou Marie Thérèse, représentant le ministre en charge des Pme, a traduit sa joie de voir la commission démarrer ses activités. Elle a rappelé l'importante mission qui lui est confiée, celle de travailler de concert avec le ministère de tutelle, à faire des Pme la locomotive de l'économie ivoirienne.

Exprimant sa foi en la réussite de leur mission, la représentante du ministère a demandé aux membres de la commission d'œuvrer à faire sortir de l'informel toutes les structures d'accompagnement qui y sont encore.