Ile Maurice: Elections - Quand SAJ parle de «vidéo X»

On ne sait pas si elle sera diffusée à la municipalité de Quatre-Bornes, comme lors des Jeux des îles... Toujours est-il que sir Anerood Jugnauth a fait mention d'une «vidéo X» qui devrait être diffusée bientôt... Le trailer verbal a été présenté par le ministre mentor alors qu'il participait à un congrès de l'Alliance Morisien, à Mon-Désir, Vacoas, vendredi. L'acteur principal du clip en question ? Navin Ramgoolam.

«Get so trwaziem manda li fer trwaziem makaréna. Roches-Noires. Toulétan li dir ou non li pa ti laba. Bé la ou'nn trouvé enn vidéo pé sirkilé avek prev montré li laba antouré ek bann fam, bizin gété. Mé enn trwaziem mo tann dir pou sorti. Li pou enn vidéo X. Bann mwen de 18 an pa pou gagn drwa get sa», a-t-il lancé à l'assistance. À quoi fait-il référence au juste ? Il ne pipera pas mot. En tout cas, la rumeur persistante veut qu'après les différentes vidéos - dont #Navingate 1 et #Navingate 2 et récemment #Sherrygate -, #Navingate s'apprêterait à faire son apparition dans les salles obscures des réseaux sociaux.

De son côté, lors de la cérémonie en marge du Divali, organisée par le Mauritius Sanathan Dharma Temples Federation, vendredi soir, Navin Ramgoolam, invité d'honneur pour l'occasion, a été interrogé au sujet des vidéos dans lesquelles il apparaît. Ce à quoi il s'est contenté de répondre : «Ou'nn get #Serenitygate ou ?» Sortez le pop-corn, les séances de cinéma gratuites ne sont pas finies, semble-t-il.