Soudan: Économiste - La réunion des Amis du Soudan au début de 2020

Khartoum — L'analyste économique, Dr. Mohamed Al-Nair a décrit la réunion des Amis du Soudan à Khartoum au début de 2020 avec la participation de pays arabes, africains et européens, ainsi que de plusieurs institutions financières régionales et internationales, d'une excellente et importante étape sur la voie de la réforme économique et de la résolution des problèmes du Soudan avec la communauté internationale.

Il a souligné l'importance de l'acheminement de l'aide humanitaire sans restrictions et a examiné la liquidation des arriérés dus aux institutions financières internationales et d'alléger le fardeau de la dette extérieure vis-à-vis du Soudan dans le but d'obtenir des prêts à taux réduit, ce qui constitue un facteur clé pour une croissance économique durable au Soudan.

Il a salué l'annonce par les États-Unis d'Amérique d'entamer les pourparlers avec la partie soudanaise en vue de retirer le Soudan de la liste des États qui parrainent le terrorisme, il a ajouté que la coopération avec la partie américaine sur de nombreuses questions, telles que le trafic d'êtres humains, l'immigration clandestine, qui inquiet les pays occidentaux et la lutte contre le terrorisme, va accélérer la déclaration.