Soudan: La deuxième conférence internationale sur les défis de la toxicomanie poursuit ses travaux

Khartoum — La deuxième conférence internationale sur les problèmes de toxicomanie et de réinsertion sociale au Moyen-Orient et en Afrique, organisée par l'organisation nationale Pet Mcly en coopération avec la Commission de l'aide humanitaire et parrainée par les forces de soutien rapide, a poursuivi ses travaux à Khartoum.

Pour sa part, le Dr. Yassin Yusuf Al-Gaddal a présenté un document intitulé (Services de santé mentale au Soudan entre le présent et le futur et expériences de traitement de la toxicomanie au Soudan), dans lequel il a énuméré les services de santé mentale devant être disponibles pour fournir des services de santé mentale d'une nouvelle manière, affirmant de nombreux problèmes entravant leur travail dans les hôpitaux du Soudan, y compris les mauvais services de santé fournis aux patients.

Dr. Al-Gaddal a formulé un certain nombre de recommandations, notamment l'existence d'une politique nationale de lutte contre la drogue et la fourniture de médicaments à prix abordable, ainsi que l'élaboration d'un budget et d'un financement pour les services de santé mentale, tout en fournissant un nombre de lits dans les hôpitaux, il a également recommandé l'importance de la présence de psychiatres dans tous les États, car leur proportion à Khartoum en représentait 90% et un très faible pourcentage dans le reste des États, et a demandé la présence d'infirmières psychiatriques, leurs formation et leurs réadaptation pour accompagner les patients.

Majid Al-Aloush, de la sœur Palestine, a présenté un document intitulé (Expérience du centre Al-Sidig Al-Tayb de traitement et de prévention), dans lequel il a commencé son discours par les mots (nous sommes traités et non punis), et il y a un fait que le toxicomane est malade et que l'État doit le soigner et montrer qu'il n'y a pas de maladie sans espoir, et pour communiquer avec le problème social du toxicomane, il faut repartir à zéro en connaissant les racines du problème initial. Nous devons continuer avec les conclusions précédentes afin de poursuivre la mise en place de programmes spéciaux pour nos pays arabes et islamiques.