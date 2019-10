Congo-Kinshasa: Lutte contre Ebola - L'UNESCO va mener des actions prévention dans les milieux scolaires au Nord-Kivu

L'UNESCO se joint à la lutte contre Ebola dans la province du Nord-Kivu par des actions de prévention dans les milieux scolaires et de sensibilisation des populations à travers les radios communautaires.

Le protocole d'accord de collaboration signée à cet effet vendredi le 25 octobre entre le Bureau de coordination des Nations unies pour la réponse d'urgence à l'épidémie d'Ebola en RDC et cette agence onusienne prévoit 80 000 USD pour ces actions dont le démarrage est prévu, selon le Représentant de l'UNESCO en RD Congo, dès le 1er novembre prochain.

« La première action consistera à faire la prévention au niveau des écoles. La deuxième action va consister à sensibiliser les communautés à travers les radios communautaires en langues locales. On va aussi doter 200 écoles en kits complets en hygiène, nous allons former 200 directeurs d'écoles et les préfets sur la prévention et la lutte contre le virus Ebola, ensuite on aura la formation de 36 journalistes des 36 radios communautaires sur la prévention et la lutte contre le virus Ebola sur les messages à passer aux communautés à travers leurs antennes », a expliqué Jean-Pierre Ilboudo.