Ile Maurice: Noyade à l'îlot Sancho - Tanya emportée par les flots sous les yeux de son père...

Elle était portée disparue depuis le dimanche 20 octobre... Elle avait été happée par une vague à îlot Sancho, Rivière-des-Galets. Le corps de Monishka Balgobhind, 15 ans, affectueusement surnommée Tanya, a été repêché par les officiers de la National Coast Guard (NCG), mardi.

L'adolescente, qui habitait Laventure, était en excursion avec ses parents le jour du drame. Son père, Vinay, 42 ans, qui travaille sur un bateau de croisières, était en vacances à Maurice. Et la famille avait décidé de passer la journée ensemble. Tous s'étaient rendus à Flic-en-Flac et au Morne plus tôt. Mais la soirée devait prendre une tournure dramatique à îlot Sancho, où ils s'étaient rendus pour dîner.

Tanya, élève en Form IV au collège Rajcoomar Gujadhur SSS, à Flacq, voulait explorer la région. À un moment, elle se trouvait sur un rocher lorsqu'elle a été surprise par une grosse vague. Les membres de la NCG ont été alertés. A commencé alors une vaste opération de recherches pour retrouver la victime.

Vinay Balgobhind confie que c'était la première fois qu'il se rendait à l'îlot Sancho et ignorait que c'était un lieu aussi dangereux. «Si mo ti koné, mo pa ti pou al laba. Enn kou enn vag inn vini pa koné kot sorti... Pann atann enn vag koumsa... » Le père de famille lance un appel aux autorités pour que des officiers de la NCG soient postés sur place, afin de parer à tout danger, de pouvoir venir rapidement en aide à ceux qui pourraient se retrouver en détresse. Et ce, dans les plus brefs délais. «Bizin évit lézot dram... »

Vinay Balgobhind repense à sa princesse. Sa fille avait l'avenir devant elle. «Elle voulait terminer ses études et ensuite se rendre en Europe. Elle aspirait à faire carrière dans la mode, qui était sa passion. Elle était aussi très sportive.»

Tanya laisse derrière elle aussi sa mère, une soeur de 17 ans et un frère d'un an, qui sont tous dévastés.