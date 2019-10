Togo: Dr Thon officiellement investi candidat, des Ambassadeurs envoyés en mission !

Deux évènements en un c'est ce qu'a servi hier Samedi, le Mouvement No.Vi à ses invités, et surtout, ceux qui partagent les aspirations de ce mouvement.

Pour ces derniers, (ceux qui partagent les aspirations du mouvement), ils ont été distingués nouvels ambassadeurs No.Vi (soit des Cafés-discussions ou soit estampillés Dr Thon) et auront à porter les idéaux de ce mouvement et ceux du président de ce mouvement, à travers le Togo et partout où besoin sera.

Ces Ambassadeurs Dr Thon-No.Vi comme ils les appellent ont été consacrés ce Samedi au cours d'une grande soirée de récompense à Lomé. Soirée au cours de laquelle, le candidat déclaré à la présidentielle de 2020 a décliné dans un discours oh combien révélateur une partie de ses idéaux et sa vision pour un Togo nouveau.

Trois problèmes majeurs sont identifiés par l'homme pour ce qui est de la jeunesse togolaise, la faim, la justice sociale et la sécurité. Des problèmes sur lesquels il compte agir en tout temps et surtout quand il parviendra au pouvoir.

Convaincu de ce que « en 2020, tous les Togolais diront Alléluia », il s'est engagé, ensemble avec ceux qui ont répondu présents à cette soirée, à « la création de notre Togo de rêve. Nous croyons en un Togo émergé ».

Parlant de politique, il dit avoir identifié six acteurs au Togo : « Le peuple, le régime UNIR, l'opposition, la diaspora, les multinationales et la communauté internationale ».

Pour Dr Kodjovi Aubin Thon, il faudra donc parvenir au fait que l'intérêt commun guide les actions, et amener « tous ces acteurs à œuvrer pour soulager les peines de nos populations ».

Tout en s'engageant à « travailler pour éveiller les consciences », le président de No.Vi et président fondateur de Togolese Foundation, voit en a prochaine échéance électorale (la Présidentielle de 2020), « une échéance qui portera ses fruits à la jeunesse togolaise », car d'après lui, « l'heure a sonné et personne ne pourra s'y opposer ».

De son investiture

Investi par le mouvement pour porter son flambeau à la présidentielle à venir, il n'y a pas opposé un refus à la sollicitation à lui faite par la jeunesse, du moins, ce monde fou estimé à plus d'un millier de jeunes gens qui avait pris d'assaut l'Agora Senghor de Lomé cette soirée de Samedi, et ceci à son appel.

Pour placer tout ceci dans le contexte approprié et faire connaitre la marche à suivre pour faire de cette présidentielle une opportunité de réussite comme il le souhaite et avait émis le vœu depuis 2016 en manifestant sont intérêt à prendre part à cette joute présidentielle, DR Thon est revenu sur la Nouvelle vision dont lui et son mouvement sont porteurs.

« Cette nouvelle vision est une dynamique qui s'inscrit dans la recherche d'une solution idoine en mettant tous les acteurs ensemble, en voyant tous les acteurs comme des acteurs contributeurs au développement.

Nous l'appelons une nouvelle vision parce qu'il y avait une ancienne vision, qui s'axe autour de la lutte des hommes contre les hommes qui ne nous permettaient pas d'évoluer.

Aujourd'hui, nous avons vu qu'il est temps de dépasser les clivages claniques, politiques, religieux pour pouvoir aller de l'avant.

C'est une vision qui n'a pas de couleur de parti, de religion, ni de région, qui rassemble toute la jeunesse togolaise autour des idéaux de développement, autour de la recherche des solutions idoines à nos problèmes », a-t-il souligné.

C'est bien une soirée qui lance ainsi l'aventure vers la présidentielle de 2020 chez le mouvement Nouvelle Vision et ses ambassadeurs qui sont donc envoyés en mission pour propager le projet de société de son leur candidat.

A noter que certains partenaires qui ont permis à No.Vi, surtout les établissements scolaires universitaires, d'offrir des bourses d'étude aux jeunes togolais à coût de plusieurs millions de F cfa cette rentrée 2019-2020, ont été également honorés au cours de cette sorée