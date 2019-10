Ile Maurice: Indooleka Devi Jhugroo - «Mo'nn al rod kas prété pou kapav poz kandida mé pann kapav anrézistré... »

interview

La photo d'elle, attendant devant le portail fermé de l'école Baichoo Madhoo, a ému les Mauriciens. Elle n'a pas pu s'enregistrer, pour se porter candidate aux élections générales dans la circonscription n°18, mardi, lors du «Nomination Day». Tout ça à cause de six minutes de retard...

Parlez-nous de vous...

J'ai 70 ans. Mais je ne suis pas du genre à rester à la maison toute une journée. Au contraire, je suis très active et je fais beaucoup de social dans la région. Je suis une habitante de Palma et j'ai eu une longue carrière dans l'enseignement, j'étais institutrice au pré-primaire. Je suis mère de cinq enfants, je suis veuve depuis quelques années et j'habite avec ma fille et un fils. Je suis aussi membre de plusieurs associations.

Vous vouliez vous porter candidate à Belle-Rose-Quatre-Bornes. En indépendante ?

Non. J'ai participé à plusieurs élections générales ainsi qu'aux partielles en tant que candidate indépendante. Mais cette fois, j'ai été approchée par Georges Ah-Yan, pour être candidate sous la bannière du Forum des citoyens libres.

Pourquoi participez-vous aux législatives ?

Mo kontan sa bann zafer-la. J'ai toujours suivi les élections dans le pays avec attention. Être candidate, c'est aussi la chance de le vivre l'instantané.

Pourquoi ce retard de six minutes le jour du Nomination Day ?

Ayo mamzel, ki mo pou dir ou... Il y a eu pas mal de problèmes ce jour-là. Si dans un premier temps, il était convenu que ce serait au parti de payer le frais d'enregistrement des candidats, j'ai appris le jour même du Nomination Day que je devais trouver cet argent. Mo finn bizin al rod prété. J'ai marché de Quatre-Bornes à Sodnac, pour trouver la somme requise. Cela n'a pas été facile pour moi.

En plus de cela, la secrétaire du parti ne nous a pas aidés comme promis pour remplir le formulaire. J'ai alors parcouru plusieurs rues de Belle-Rose pour avoir des témoins. Il y a eu des gens qui ont bien voulu m'aider, mais ils n'avaient pas leur carte d'identité sur eux. Finalement, ce sont des proches qui ont accepté de se porter garants pour moi. Qui plus est, je me suis trompée de centre. Je ne savais pas que l'exercice d'enregistrement se tenait à l'école Baichoo Madhoo. J'ai juste eu le temps d'aller me changer à la maison. Mo'nn vid inpé délo lor mwa. Séki mo'nn gagné mo'nn mété mo'nn vini. Mais à cause de six minutes de retard, ils n'ont pas voulu de moi. Il aurait pu me donner ma chance. Kan mo pou rési aster ? Je ne serai peut-être plus là pour les prochaines élections.

Quels étaient vos projets pour cette circonscription ?

Je me dévoue au travail social. Je fais du mieux que je peux pour aider les autres. Tout le monde le sait, je ne refuse jamais rien à personne. Dimounn aret mwa dan lari, mo kontan kozé mwa.

Mais concrètement ?

Aider les gens dans le besoin.

Avez-vous le soutient de vos proches et famille ?

Mon défunt mari n'aimait pas trop que je m'engage dans la politique ou le social. Lerla bann madam ti pé vinn koz ek li pou mo kapav al bann rénion tousala. Il me laissait y aller à contre coeur. J'aime apprendre de nouvelles choses. Je ne peux pas rester là les bras croisés. J'ai toujours été portée sur les études et j'ai aussi fait en sorte que mes enfants puissent recevoir une bonne éducation. Tou finn aprann.

Ma fille aînée n'a pas aimé voir ma photo sur Facebook, mardi. Li dir mwa dimounn pé riy mwa. Mo garson ousi. Mais mes enfants ne me bousculent pas. Ils savent très bien que je suis une femme indépendante. Néanmoins, ils me surveillent de très près à chaque fois que je sors. Par exemple, même au travail, mon fils ne cesse de m'appeler pour voir si je suis à la maison ou pas. Nous sommes très proches.

Ne pensez-vous cependant qu'il faut céder la place aux jeunes ?

Oui, mais ils ne sont pas intéressés comme nous, les plus anciens. Nous, nous avons de l'expérience. Ayo, bé mamzel, vré mo pa pou kav fer nanié pou sa éleksion-la la ? Que dois-je faire ? Attendre une partielle ? Ah... mais entre-temps je ne peux pas poser pour les élections municipales. Non, mé mardi-la zot ti kapav les mwa... Si ti bann bel-bel personalité, zot pa ti pou fer sa...