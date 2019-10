Burkina Faso: CDP/Mahamadi Koanda - « Je ne soutien ni Eddie ni KDO »

Hier, c'était Juliette Bonkoungou, aujourd'hui c'est Jérôme Bougouma que le courant Koanda veut comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Mais l'ancien ministre de la Sécurité sous Blaise Compaoré ne « veut rien avant le jugement de l'insurrection populaire. »

En attendant, Mahamadi Koanda, au cours d'une conférence de presse tenue le 26 octobre 2019, a affirmé qu'il ne soutient ni Eddie Komboïgo ni Kadré Désiré Ouédraogo.

Le président actuel du CDP, Eddie Komboïgo, ne trouve pas grâce aux yeux de la « team Koanda ».

A cette conférence de presse, l'expert-comptable a encore essuyé des critiques :« Si on n'arrive pas à gérer un parti, ça sera difficile de diriger un pays », « on ne peut pas gérer le CDP comme on gère une entreprise ou comme un parti qu'on a créé assis dans son salon », « on ne peut pas se frayer un chemin en n'étant pas humble », etc.

Les auteurs des piques ont pour noms Mahamadi Koanda, Césaire Ky (secrétaire adjoint chargé de la Santé) et Valentin Ouédraogo (secrétaire général chargé des Sports et des Loisirs). S'agissant de Kadré Désiré Ouédraogo, qui a démissionné du parti, le trio de conférenciers pensent que « nul n'est indispensable au CDP ».

Qu'il s'agisse du président actuel du parti ou du démissionnaire, le courant Koanda n'entend soutenir ni l'un ni l'autre. « Que ce soit clair : je ne soutiens ni Eddie Komboïgo ni Kadré Désiré Ouédraogo », a lancé Mahamadi Koanda.

Si le parti de l'épi et de la daba organise des primaires et que la majorité vote pour l'expert-comptable, l'ancien président de la coordination nationale de soutien aux Etalons promet qu'il prendra acte du choix et ira dormir tranquillement chez lui.

Mais il ne compte pas lever le petit doigt pour mobiliser les membres de son courant au profit d'Eddie Komboïgo. « Je ne vais pas leur dire de soutenir Eddie comme des moutons », précise-t-il.

Même si les militants de l'ancien parti au pouvoir n'ont pas encore fumé le calumet de la paix, la figure de proue du groupe croit aux chances du CDP de reconquérir le pouvoir qu'il avait perdu avec les événements des 30 et 31 octobre 2014. « Le CDP a de réelles chances de réussir son retour en 2020, nous en sommes convaincus.

Cela impose au président d'avoir à ses côtés tous les cadres sans exception dans un esprit de tolérance et d'acceptation de la différence. », estime -t-il.

Pour le clan Koanda, reprendre le fauteuil présidentiel suppose que tous les cadors et militants du parti travaillent en bonne intelligence. « Nous devons préparer les échéances ensemble comme de véritables militants d'un même parti, sinon nous allons tous échouer comme des idiots », disent-ils.

Le clan Kaonda a, il y a quelques mois, assigné la direction actuelle du CDP en justice, l'accusant, entre autres, de bafouer les principes fondamentaux du parti et de bâillonner la « team Koanda ».

Ayant constaté depuis son exil en terre ivoirienne que le parti de l'épi et de la daba part en lambeaux, son président fondateur, Blaise Compaoré, a repris son rôle de... médiateur et, dans un message épistolaire, il a demandé le retrait des plaintes, entre autres. Quelle est la suite donnée à cela? Les plaignants assurent que la volonté du Président fondateur sera respectée.

La figure de proue de l'équipe annonce qu'elle a déjà écrit une lettre aux avocats qui suivent le dossier pour l'arrêt de la procédure judiciaire. Les plaignants attendent maintenant de la direction actuelle du parti dirigé par Eddie Komboïgo qu'elle respecte à la lettre le vœu de Blaise Compaoré.

« Quand Blaise Compaoré donne une instruction, on n'a pas besoin d'un congrès pour la respecter. Il y a une volonté de jouer avec le temps », a lancé Mahamadi Koanda, qui a dit haut et fort que son groupe n'avait pas digéré le fait de n'avoir pas été associé aux rencontres d'Abidjan.