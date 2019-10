Soudan: Al-Sheikh se félicite de l'arrivée de la délégation du MLS

Khartoum — - Ibrahim Al-Sheikh, ancien Président du Parti du Congrès Soudanais, s'est montré optimiste quant à l'Avenir Radieux du Soudan après la Disparition de l'Ancien Régime et le Succès du Premier Rond de Négociations tenu à Juba, capitale de l'Etat du Sud Soudan.

Dans une interview accordée à SUNA, qui paraîtra plus tard, Al-Sheikh a salué l'Arrivée de la Faction MLS-Menawi par sa délégation avancée conduite par le Dr Guma'a Al-Wakeel, affirmant que la visite est une Bonne Initiative et un Grand Pas en Avant dans la Direction de la Paix et de Vrais Changements au Soudan.

Il espérait que le pays verrait davantage de délégations de membres restants d'autres Mouvements de Lutte Armée.

Il a expliqué que la visite de la délégation du MLS par une délégation avait eu lieu à la suite d'Accords Initiaux signés à Juba entre le Gouvernement et le Front Révolutionnaire Soudanais (FRS), d'un côté, et entre le Gouvernement et le MPLS-N dirigé par Abdul-Aziz Al-Hilo, de l'autre, révélant que le terrain était pavé pour la transition vers la réalisation de la Paix Globale.

Il s'attend à ce que la Paix soit rapidement instaurée lors de la Prochaine Série de Pourparlers, qui doit se dérouler le 21 Novembre pour le Climat Favorable, et le Bon Esprit qui règne parmi les Parties est bon pour la première fois depuis longtemps, où des Accords sur la Cessation des Hostilités, l'Ouverture des Routes et la Libération des Prisonniers de Guerre ont été atteintes, autant d'Eléments et de Mesures nécessaires pour renforcer la Confiance, a-t-il précisé.