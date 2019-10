Soudan: Al-Burhan conclut sa visite en Russie et en Azerbaïdjan

Khartoum — - Le président du Conseil Souverain, le Lt-Gén. Abdul-Fatah Al-Burhan et sa délégation qui l'accompagne sont rentrés dans le pays Dimanche Soir après une visite officielle de plusieurs jours en Russie et en Azerbaïdjan au cours de laquelle il a pris part à des Rencontres du Forum Afro-russe à Sotchi et au Sommet du Mouvement des Pays Non Alignés à Bakou, capitale d'Azerbaïdjan.

Il a été reçu à l'Aéroport de Khartoum par son Premier Vice-président, le Lt-Gén. Mohamed Hamdan Daglo, ainsi que par plusieurs Ministres et Représentants de l'Etat.

Directeur des Médias de la Présidence de la République, Brig. Al-Taher Abu-Haga a dit dans des déclarations à la presse à l'Aéroport de Khartoum que le Sommet de Sotchi était axé sur deux Questions Clés dans le Cadre de la Coopération Afro-russe, les Possibilités de Coopération entre l'Afrique et la Russie dans les Domaines Economiques et les Horizons de la Coopération Afro-russe dans les Sphères Politiques.

Il a déclaré que le Président du Conseil Souverain s'était adressé au Forum et avait souligné les Changements Intervenus récemment au Soudan et l'Importance de Consolider les Relations avec la Russie au Service des Intérêts des deux pays.

Brig. Abu-Haga a déclaré que le Président du Conseil Souverain s'était réuni en marge du Forum Afro-russe avec les Présidents du Sud Soudan, de l'Egypte et de la République Centrafricaine (RCA), en plus d'une réunion prolongée qui avait attiré l'Attention des Parties Soudanaise et Russe, qualifiant ces réunions d'Importantes.

De plus, le Brig. Abu-Haga a mentionné que le Lt-Gén. Al-Burhan avait promis de prendre la parole lors de la 18ème Conférence des Pays Non-Alignés au Soudan sur les Chartes et Accords Internationaux, ainsi que sur le Sommet visant à retirer le Soudan de la Liste des Etats qui parrainent le Terrorisme.

Il a indiqué que le Lt-Gén. Al-Burhan avait déclaré dans son discours que le Changement Intervenu au Soudan était un Changement Réel et que la Participation des Civils et des Militaires à la Transformation Démocratique et au Transfert Pacifique du Pouvoir.

Le Brig. Abu-Haga a déclaré que le Président du Conseil Souverain s'était réuni en marge de la Conférence des Pays Non Alignés avec les Présidents d'Azerbaïdjan, de l'Algérie et du Pakistan, ainsi que de la Communauté Soudanaise en Azerbaïdjan.

Il a conclu que le Soudan avait tiré Profit des Conférences de Sotchi et de Bakou pour résoudre ses Problèmes.