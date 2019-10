Burkina Faso: Soutien aux Forces de défense et de sécurité - Le Larlé Naaba sonne le rassemblement

Un meeting de soutien à nos soldats au front et un hommage aux victimes des actes terroristes ont eu lieu dans l'après-midi du samedi 26 octobre 2019 dans la cuvette du stade Dr Issoufou-Conombo (ex-stade municipal). Et comme pour mieux booster la troupe, l'occasion a été saisie par les organisateurs, avec à leur tête le Larlé Naaba Tigré, pour remettre des dons à nos forces de défense et de sécurité.

« Les Burkinabè dorment-ils ? Si c'est le cas, qu'ils se réveillent ... Nous disons que nous sommes du pays des Hommes intègres : mais où se trouve notre intégrité pendant que nous fuyons devant une bande de criminels et de pillards ?

Il est des moments où quand vous restez sur place vous mourez ; quand vous reculez, vous mourez : quand vous avancez aussi, vous mourez ; alors autant avancer ... Il me semble que notre armée est restée jusque-là sur la position défensive.

Nous devons résolument aller vers l'offensive et faire des vingt millions de Burkinabè des soldats ... Le moment est venu de mettre en pratique la devise que nous scandons tant et qui est : la patrie ou la mort nous vaincrons».

Voilà, pour camper un peu le décor, un florilège des paroles dites ou chantées lors de ce meeting dénommé « Grand rassemblement de sursaut patriotique et de soutien aux FDS » et dont le maître d'œuvre est le Larlé Naaba Tigré.

Pendant trois heures d'horloge en effet, se sont succédé à la tribune dans la cuvette, que les organisateurs ont eu le mérite de rendre archicomble, artistes et personnalités ressources qui ont rendu hommage aux Forces de défense et de sécurité qui paient un lourd tribut depuis maintenant quatre années que l'hydre terroriste a pris ses quartiers au Burkina Faso.

Des messages poignants, il y en a eu, notamment du côté des déplacés internes, forcés d'être des étrangers dans leur propre pays. « Nous avons fui notre village pour nous réfugier à Kaya... Ils ont tué, tout pillé et détruit nos champs.

Nous sommes devenues des veuves. Nous ne pouvons plus avoir de maris. Aidez-nous à repartir dans nos villages, à élever et à scolariser nos enfants », a témoigné dame Yvette Nabaloum, originaire de la région du Centre-Nord avec des tremolos dans la voix.

Le Larlé Naaba Tigré, parrain de la rencontre, a appelé à l'union sacrée de tous les Burkinabè et a vivement plaidé pour que nos FDS « nous ouvrent brillamment les portes de la victoire sans tarder », non sans avoir interpellé les Burkinabè qui combattent aux côtés de l'ennemi à déposer les armes et à revenir au sein de la mère-patrie.

Et pour décupler l'énergie et la puissance de feu des nos soldats, les initiateurs de l'événement sont arrivés les bras chargés de cadeaux. Ont été remis aux FDS trois véhicules pick-up, une soixantaine de motos et 300 tonnes de vivres.

Et comme pour répondre à une certaine opinion qui voudrait que ce grand rassemblement ait des visées politiques, le parrain, influent membre du MPP comme on le sait, a mis les points sur les « i » : « Notre initiative est loin d'être politique, anecdotique ou folklorique.

La preuve, les dons proviennent de toutes les couches de la société, de particuliers, de la société civile et de partis de toutes obédiences, de l'opposition comme de la majorité ».