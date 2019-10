Soudan: Jaber arrive à Al-Damazin pour participer aux célébrations de la récolte

Al-Damazin — Le Maj-Gén. Ibrahim Jaber, membre du Conseil Souverain, accompagné du Ministre de l'Agriculture et des Ressources Animales et plusieurs Directeurs de Banques et d'Institutions Fédérales sont arrivés Dimanche à Al-Damazin pour assister aux Célébrations des Récoltes qui seront organisées dans la Localité d'Al-Tadamon dans l'Etat du Nil Bleu.

La Délégation Fédérale a été reçue par le Wali de l'Etat du Nil Bleu, le Maj-Gén. Yassin Ibrahim Abdul-Ghani.

Le Directeur Général du Ministère de la Production et des Ressources Economiques du Nil Bleu, Yousef Suliaman, a souligné l'achèvement des Préparatifs en vue du Succès de la Saison des Récoltes, en insistant sur la Fourniture de Main-d'œuvre et de Carburant.

Il a ajouté que les Préparatifs à la Fête des Récoltes étaient finalisés et que la participation de la Délégation Fédérale est une occasion de trouver des Solutions aux Défis auxquels la Production était confrontée, notamment les Routes, les Conteneurs de Stockage et la Localisation des Technologies Agricoles les plus récentes.

Suliaman a ajouté que la Délégation Fédérale prendrait la parole lors d'un Grand Rassemblement devant le Siege du Conseil Législatif de l'Etat à Al-Damazin dans le cadre du Programme de visites de la Délégation en Etat du Nil Bleu.