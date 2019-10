Afrique: Semaine africaine de vulgarisation agricole - La Côte d'Ivoire accueille l'évènement pour la 1ère fois

Du 25 au 29 novembre, la Côte d'Ivoire sera sous les feux de la rampe. Et pour cause. Abidjan, sa capitale économique, va accueillir la 4e édition de la Semaine africaine de vulgarisation agricole (Sava). Ce rendez-vous, une première dans un pays francophone, aura lieu à Port-Bouët, route de l'aéroport.

Placée sous le thème : « Secteur privé et conseil agricole : quelles synergies pour un développement durable de l'agriculture en Afrique ? », cette Semaine africaine se tiendra au même moment que l'édition 2019 du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan (Sara).

Selon une note de l'Agence nationale d'appui au développement rural (Anader), la Sava table sur la participation de 400 experts et acteurs du conseil agricole et rural de plusieurs pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie.

En Plus du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, l'Anader et le Forum national de conseil agricole et rural de Côte d'Ivoire (Focarci-CI), soutiennent cette 4e Sava.

L'objectif de ce rendez-vous international, pour les participants, est d'apporter une contribution à la vulgarisation et au conseil agricole en vue d'accélérer le développement agricole durable en Afrique, un marché de plus de 1,2 milliard d'habitants.

Chaque année, l'Afrique dépense beaucoup en importations de produits alimentaires. En 2016, la facture s'est élevée à quelque 35 milliards de dollars Us (environ 21 000 milliards de FCfa).

« Si on ne la contrôle pas, elle pourrait bondir et atteindre 110 milliards de dollars d'ici à 2025. C'est un vrai paradoxe, quand l'on sait que l'agriculture en Afrique concentre plus de 60 % de la population active.

Le continent recèle 65 % des terres arables non cultivées dans le monde, ainsi que des sources d'eau douce en abondante quantité.

La transformation économique du continent ne peut se produire qu'avec une agriculture axée sur les nouvelles technologies, qui soit résiliente aux changements climatiques, créatrice d'emplois et de richesse et qui promeuve la santé », s'émeut le président du groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina

C'est lors de sa 15e session ordinaire, en 2017, tenue à Durban, en Afrique du Sud, que la Côte d'Ivoire a été retenue par l'Assemblée générale du Forum africain pour les services de conseil agricole (Afaas) pour l'organisation de la 4e édition de la Sava. Avant la Côte d'Ivoire, le Botswana, l'Ethiopie et l'Afrique du Sud ont eu l'occasion d'accueillir cette importante biennale.