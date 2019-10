Cote d'Ivoire: Réaménagement de la grille des programmes - Radio Côte d'Ivoire fait peau neuve

Le 21 octobre était un jour spécial pour Radio Côte d'Ivoire. Au cours d'une sympathique cérémonie de lancement de la grille réaménagée de ses programmes, à son siège au Plateau, la radio nationale, par la voix de Sali Silué Konaté, Directrice générale, a dévoilé les nouvelles ambitions de ce média qui veut être la première chaîne d'informations et de sport en Côte d'Ivoire.

Après 60 ans d'existence et avec l'environnement beaucoup plus concurrentiel, Radio Côte d'Ivoire souhaite se rapprocher davantage des auditeurs et consolider sa position de leader national.

Et cela passe par une restructuration du programme, le renforcement des correspondants régionaux qui seront déployés dans les hameaux les plus reculés.

« Ils traiteront des sujets qui intéressent les populations et qui seront diffusés tous les jours dans le bulletin régional », a indiqué Sali Silué avant de se féliciter de la véritable transformation digitale au sein de la station.

« En sa qualité de première radio d'informations et de sport en Côte d'Ivoire, ce sont plus de 600.000 visiteurs et plus d'un million d'abonnés qui nous suivent tous les jours sur notre page facebook et autres supports de communication », a-t-elle fait savoir.

Le "Grand midi", "Les choses de la vie", "La parole est à vous", "Les choses de la nuit", "C'est pas normal", sont entre autres, les émissions phares, qui devraient intéresser les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, dont la cible (15 à 60 ans) est invitée par Sali Silué Konaté à rester fidèle à la fréquence 88.0.