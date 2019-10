Burkina Faso: Développement énergétique à faible émission de carbone

Un forum de développement énergétique à faible émission de carbone s'est tenu à Taiyuan, dans la province de Shanxi, au Nord de la Chine, le mardi 21 octobre 2019. La promotion des énergies propres a été au cœur de cette plate-forme d'échanges.

Le développement durable doit se conjuguer avec la promotion d'une sécurité énergétique à l'échelle de la planète. Conscientes de cette réalité, les autorités chinoises multiplient les initiatives inhérentes à la promotion de l'énergie à faible émission de carbone.

C'est ce qui justifie la tenue du forum de développement énergétique à faible émission de carbone dans la ville de Taiyuan, le mardi 21 octobre 2019. Au cours de ce rendez-vous, l'empire du Milieu a réaffirmé sa volonté de coopérer avec tous les pays du monde afin de trouver des solutions énergétiques viables qui protègent l'environnement.

Dans une adresse envoyée aux participants, le président chinois Xi Jinping a indiqué que son pays accorde une importance au développement des technologies et des institutions qui s'inscrivent dans la dynamique de proposer de nouvelles alternatives dans le domaine énergétique.

Pour lui, le développement énergétique à faible émission de carbone concerne l'avenir de l'humanité. De ce fait, son pays, a-t-il précisé, est disposé à œuvrer avec la communauté internationale pour renforcer la coopération énergétique dans tous les aspects, sauvegarder la sécurité énergétique, faire face au changement climatique, promouvoir le développement durable et apporter davantage de bénéfices aux peuples du monde entier.

Sur la même lancée, le vice-Premier ministre, Han Zheng, a appelé toutes les parties à renforcer leur coopération dans les domaines de la sécurité énergétique, de l'énergie propre et de l'infrastructure énergétique, afin de soutenir le développement durable mondial et la réalisation des objectifs du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations unies.

Le secrétaire général adjoint aux Affaires économiques et sociales à l'ONU, Liu Zhenmin a salué le gouvernement chinois pour avoir convoqué une telle rencontre et ses efforts dans la promotion des énergies propres.

«Un processus intergénérationnel»

Le ministre chinois des Ressources naturelles et de la Conservation de l'environnement, U Ohn Winn, a déclaré que le développement d'énergie propre et à faible intensité de carbone se caractérise principalement par l'exploitation à grande échelle d'énergies non fossiles et par l'utilisation propre de l'énergie fossile.

«Le charbon domine depuis longtemps le bouquet énergétique en Chine et représente une tâche ardue pour parvenir à une transition propre et sobre en carbone. À long terme, le charbon occupera toujours une place prépondérante dans le mix énergétique. Toutefois, sa part diminuera progressivement pour laisser la place aux énergies renouvelables», a-t-il relevé.

Le représentant de l'Agence internationale de l'énergie pour le programme de la Chine, Alan Searl, a soutenu que le pays hôte du forum est impliqué dans les questions liées aux énergies propres prises en compte par son institution.

A l'entendre, la demande en électricité à travers le monde continue de croître et il est plus qu'urgent d'examiner de façon concertée les solutions durables qui assurent l'avenir de l'humanité. M. Searl a rappelé que la transition énergétique est un processus mondial et intergénérationnel qui mérite l'attention de tous.

Le choix de la province de Shanxi pour abriter ce forum est lié au fait qu'elle fait d'énormes progrès dans le domaine des énergies renouvelables.

A titre d'exemple, la province est en train de mettre l'accent sur la construction de cinq bases, notamment de développement et d'utilisation du charbon vert, de distribution de gaz naturel et d'électricité, de démonstration de l'industrie chimique du charbon et d'innovation scientifique et technologique basée sur le charbon. En marge du forum, une exposition sur des solutions énergétiques alternatives s'est tenue jusqu'au 24 octobre dans la ville de Taiyuan.