Soudan: Le ministre de la Défense reçoit l'ambassadeur des EAU

Khartoum — Le ministre de la Défense, général Jamal Eddine Omar Mohammed Ibrahim, a salué les relations bilatérales entre le Soudan et les Émirats arabes unis comme étant solides et profondément enracinées.

Cela s'est produit lorsqu'il a rencontré ce dimanche l'ambassadeur des Emirats arabes unis à Khartoum, Hamad Mohammed Al-Junaibi, qui a remis au ministre une invitation de son homologue émirien Mohammed bin Rashid, pour assister à l'exposition sur l'aviation organisée par son pays.

Le ministre a loué les positions fermes et solidaires des EAU envers le Soudan dans toutes les instances régionales et internationales, ainsi que la coopération militaire entre les deux pays, notamment que le Soudan et les EAU participent aux forces de la coalition arabe pour restaurer la légitimité au Yémen dirigée par l'Arabie saoudite.

Pour sa part, l'Ambassadeur Al-Junaibi a affirmé la volonté de son pays de développer des relations de coopération entre les deux pays dans tous les domaines et de les ouvrir à des horizons plus vastes, notamment la coopération militaire et l'échange des expériences, en plus d'aider le Soudan à réaliser la paix, la sécurité et la stabilité.