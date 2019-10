Angola: Yola Semedo démontre son talent dans un concert à Luanda

Luanda — La chanteuse Yola Semedo a démontré son talent lors d'un concert d'environ deux heures vendredi dans la capitale angolaise.

Accompagnée de son ensemble, l'artiste musicienne a ouvert le répertoire avec une partie consacré à sa mère, suivi d'un défilé des succès tels que ?Hyperbole d'amour", ?Destin de Belita" et ?Ingrat", qui ont rendu le spectacle plus vivant et plus excitant.

Au milieu du spectacle, la chanteuse a fait une pause pour recevoir un hommage et des tableaux peints avec son portrait, un cadeau du groupe Moviarte, composé par des jeunes artistes et d'admirateurs du travail de Yola Semedo.

Visiblement émue et baignée de larmes, Yola Semedo a déclaré que le plus grand prix qu'un artiste peut recevoir, c'est l'affection et l'admiration du public.