Cote d'Ivoire: Consécration de la commune de Cocody à la Vierge Marie - Mme Bédié et le Pdci ont prié avec les catholiques pour la paix en Côte d'Ivoire

La commune de Cocody, sous l'égide du maire Jean Marc Yacé, a été consacrée, samedi dernier, à la Vierge Marie. C'est l'église Saint Jean de Cocody qui a abrité l'événement, au cours de son eucharistie célébrée, chaque samedi. Selon le curé de Saint Jean, Père Hyppolite Agnigori, c'est un fait inédit dans la vie des collectivités territoriales en Côte d'Ivoire.

«De mémoire de fidèle, c'est la première commune de la ville d'Abidjan et même de la Côte d'Ivoire entière qui se consacre à la Sainte Vierge Marie» a-t-il souligné, avant de donner le sens que revêt l'acte de consécration.

A en croire l'homme de Dieu, en se confiant à la Vierge Marie, la commune de Cocody appelle la bénédiction sur toute la Côte d'Ivoire. «Comment la consécration de la commune de Cocody pourrait-elle bénéficier aux habitants de Cocody et même aux habitants de la Côte d'Ivoire ?

Il y a plusieurs Institutions, pays, villes, communes dans le monde qui ont été consacrés à la Vierge Marie, mère de Dieu. Depuis 1942, le monde entier a été plusieurs fois consacré à la Vierge Marie.

La commune de Cocody n'est pas seulement faite de constructions qui jalonnent les différentes rues. La consécration à Marie permet une participation encore plus grande au monde de l'esprit et réclame un plus profond engagement personnel au Christ.

En consacrant la commune de Cocody, nous n'offensons aucunement notre Seigneur, Jésus Christ de Nazareth. En une période où notre pays espère des élections présidentielles paisibles en 2020, faisant face à des besoins urgents et à des tensions entre des partis politiques, la consécration de la grande commune de Cocody, commune phare de la ville d'Abidjan à la Sainte Vierge Marie, permettra la naissance d'un nouveau dynamisme dans le cœur des Ivoiriens.

Hommes et femmes de la commune de Cocody et de la Côte d'Ivoire, vivant dans la hantise, dans la peur, tiraillés entre l'angoisse et l'espérance, troublés dans leur âme et déchirés dans leur cœur, l'esprit craintif devant l'approche de 2020, la consécration offre une vision sereine, la victoire de l'espérance sur l'angoisse.

Que la Sainte Vierge intercède pour notre commune de Cocody. Qu'elle se souvienne, dans son intercession, de notre si beau pays, la Côte d'Ivoire» a proclamé le curé.

C'est Jean-Pierre Cardinal Kutwa, archevêque métropolitain du diocèse d'Abidjan, et le curé de l'église Sainte Famille de la Riviera, Père Norbert Abékan, qui ont exécuté le rite de consécration auquel a été soumis le premier magistrat de la commune de Cocody.

La prière s'adressait aussi aux serviteurs de la commune de Cocody qui ont passé l'âme à gauche : Usher Assouan, Mel Eg Théodore, Jean-Baptiste Diagou, Jacques Dogo et les nombreux conseillers municipaux qui ont été rappelés à Dieu.

Plusieurs personnalités ont répondu à l'invitation du maire de Cocody. On a noté la présence remarquable de Mme Henriette Bédié, épouse du président Henri Konan Bédié, président du Pdci-Rda, Pr Maurice Kakou Guikahué, chef du Secrétariat exécutif du Pdci-Rda, Anaky Kobenan Innocent du Mfa, Claude Isaac Dé, ministre auprès du Premier ministre en charge des Grands projets et Jean Claude Kouassi, ministre des Mines et de la géologie.

Le secrétaire exécutif en chef du Pdci-Rda était accompagné d'une forte délégation dont des vice-présidents, des secrétaires exécutifs, des inspecteurs du parti, des membres des instances et des structures spécialisées.

Parlant au nom du Comité d'organisation, Sery Charles a traduit l'infinie reconnaissance du maire Jean Marc Yacé et son épouse à tous. Il a dit merci à l'épiscopat avec, à sa tête, le cardinal.