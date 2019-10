Togo: Les meilleurs entrepreneurs ruraux togolais seront sur le podium ! (Les 20 nominés)

Chose promise, chose due. Depuis hier en soirée, on connait les nominés des différentes catégories de l'évènement Togo Top Impact 2019.

Entre autres catégories ayant retenu notre attention, il y a celle qui doit consacrer "le Meilleur Entrepreneur Rural" de l'année. On y retrouve une vingtaine d'acteurs dans divers secteurs de l'agriculture togolaise et connexes, à savoir, l'agrobusiness, la production de champignon, plantation d'orangers, production de maïs, élevage de volailles et cultures maraîchères, Production de cacao, de Soja, d'igname, production, conditionnement et commercialisation des semences de céréales et légumineuses à graines, le Production du miel, d'huile de palme, d'anacarde, la Pisciculture, la production et commercialisation des purées de tomates fraiches, protection et valorisation de rônier, la transformation des produits agricoles notamment le manioc, la production de café...

Avec cette nomination des entrepreneurs ruraux, on peut déjà croire que la promesse d'une édition de Togo Top Impact qui fait honneur est en bonne voie. Bonne chance aux nominés et que les autres acteurs les emboitent le pas pour les prochaines éditions.