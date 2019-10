Nigeria: Coupe du monde U17 - Succès retentissant du Nigéria face à la Hongrie

Le Nigéria s'est imposé péniblement (4-2) face la Hongrie ce samedi dans le match inaugural du Groupe B de Coupe du monde U17 grâce à un doublé de Samson Tijani et une vraie force de caractère de toute l'équipe au terme d'une seconde période bien meilleure que la première.

Il y a eu du spectacle dans le premier match du Groupe B, qui se déroulait ce 26 octobre à au Stade Olimpico de Goiania : du rythme, des dribbles, des buts, et un retournement de situation... Solide, la Hongrie a viré en tête à la pause. Mais, elle s'est écroulée en deuxième mi-temps face aux assauts répétés des attaquants nigérians. Et elle a logiquement cédé en fin de match. Encaissant le premier but de cette Coupe du monde U17 à la 3e minute de jeu et étant menés à deux reprises, les Nigérians sortent d'une rencontre sensationnelle ce samedi à l'Estádio Olimpico Pedro Ludovico.

Comme on vient de le mentionner, György Komáromi a déclenché les hostilités très tôt pour la Hongrie avant que Samson Tijani n'égalise 17 minutes plus tard. À la 28e, Sámuel Major a redonné l'avantage aux Européens. Brouillonne en défense, l'équipe du Nigeria a compensé par sa ténacité et son réalisme. Auteur de deux buts et par ailleurs omniprésent dans le jeu, le capitaine Samson Tijani a su tirer son équipe vers le haut. Au final, les Nigérians se sont imposés (4-2) avec un doublé de Samson Tijani. À noter, dans l'autre match d'ouverture de cette Coupe du monde U17, le Brésil a pulvérisé le Canada (4-1).