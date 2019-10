Cote d'Ivoire: Retraités de l'Etat du Tonkpi, du Bafing, du Cavally, du Guemon et du Kabadougou - La Cgrae offre un bâtiment de 3,1 milliards

Dans le cadre de sa politique de déconcentration de ses activités qui constitue un des axes majeurs de la volonté de la Direction générale de fournir un meilleur service aux assurés sociaux, l'Institut de prévoyance sociale de la Caisse générale des retraités et agents de l'Etat, IPS-CGRAE a procédé à l'ouverture de sa nouvelle agence de Man.

D'un coût total de 3,1 milliards, la réalisation de cet édifice illustre bien la volonté de l'Institution de se rapprocher davantage de ses assurés sociaux qui n'auront plus à parcourir 563 km de Man à Abidjan en 7 heures.

La cérémonie d'inauguration qui s'est déroulée le jeudi 24 Octobre dernier, a été l'occasion pour le directeur général de l'IPS-CGRAE, Abdrahamane Berté, de faire cette précision.

« L'agence principale de Man couvre les cinq grandes Régions du Bafing, du Cavally, du Guemon, du Kabadougou et du Tonkpi.

Cette large couverture porte donc sur vingt-et-une (21) localités, avec 5.263 bénéficiaires percevant plus de 250.000.000 FCFA (deux cent cinquante millions de francs CFA) de prestations payées mensuellement à travers un réseau de paiement totalement bancarisé et monétisé ».

Désormais, les retraités de l'Etat n'auront plus besoin d'effectuer de longues distances pour se rendre jusqu'à l'agence principale d'Abidjan. C'est pourquoi, l'institution a mis en œuvre pour tout le nécessaire, a insisté le directeur général de la Cgrae.

« À travers un Système d'Information orienté client mis en place, l'Agence de Prévoyance Sociale de Man peut traiter des dossiers routés depuis le siège à Abidjan, par un système de workflow robuste et sécurisé avec l'engagement et l'implication d'agents compétents et qualifiés, formés aux métiers de la sécurité sociale ».

Et d'ajouter pour dire que « Ce mécanisme de digitalisation généralisé permet aujourd'hui à l'IPS-CGRAE de liquider des dossiers de prestations, dans toutes ses agences, indépendamment du lieu de dépôt du dossier, améliorant ainsi les délais de traitement ».

Avec cette agence, c'est en plus un gain de temps et des économies pour l'ensemble des retraités des régions concernées.

C'est pour quoi, au nom du gouvernement, le Premier ministre qui a présidé la cérémonie d'inauguration et dit grand merci au directeur général et au Pca de l'IPS-CGRAE pour cette clairvoyance. Pour rappel, l'agence de Man a été construite en 16 mois et comporte un bâtiment de deux niveaux.