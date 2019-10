Togo: Le gouvernement remobilise les acteurs du mouvement sportif national

Le gouvernement togolais veut remobiliser les acteurs du monde sportif national. A l'initiative du ministère en charge des Sports, une rencontre a été organisée jeudi 24 octobre à Lomé avec les fédérations sportives nationales. A travers cette rencontre, le département de Folly Bazi Katari entendait discuter avec les fédération de leurs missions et rôles ainsi que de leurs rapports avec leur ministère de tutelle.

Cette rencontre vise par ailleurs à remobiliser tous les acteurs du mouvement sportif national regroupant les sports civil, scolaire et universitaire, militaire et paramilitaire, corporatif et le sport pour personnes vivant avec un handicap.

Il s'est agit d'apporter des idées pour le repositionnement du Togo dans le concert des meilleures nations dans les différentes fédérations et disciplines sportives.

« Le repositionnement du Togo dans le concert des meilleures nations dans les différentes disciplines sportives passe inéluctablement par une franche collaboration et une solidarité entre les différentes fédérations elles-mêmes d'une part et entre les fédérations et le ministère sous la tutelle duquel elles sont placées d'autre part », a indiqué Folly Bazi lors de la rencontre.

Et d'ajouter qu' « il convient de rappeler à l'ensemble des acteurs du mouvement sportif leurs attributions respectives, avec pour objectif, l'imprégnation et la maîtrise des dispositions législatives et réglementaires qui régissent ce secteur au Togo ».

Les échanges ont offert l'occasion pour capitaliser les expériences des différents intervenants, en vue de trouver de vrais repères et de tracer des pistes devant conduire les acteurs à profiter pleinement des activités sportives dans l'intérêt de la jeunesse togolaise et des populations dans leur ensemble.

Les différentes entités présentes ont faire part de leurs inquiétudes aux ministres et autres autorités. La plupart de ces doléances ont trait aux moyens financiers et aux manques de structures de base.