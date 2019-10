Cote d'Ivoire: Séminaire de la Cour des comptes - Les élus locaux s'approprient les bonnes pratiques

Les préfets de région et l'ensemble des élus locaux de Côte d'Ivoire bénéficient depuis le 24 octobre à l'hôtel Président de Yamoussoukro, d'un renforcement de capacité sur la bonne gouvernance des finances publiques mises à leur disposition.

En initiant ce séminaire de formation, la Cour des Comptes (Cc) entend expliquer aux ordonnateurs des dépenses publiques les différents aspects du contrôle qu'elle exerce.

Il s'agit également de les former et les sensibiliser sur leur rôle dans la collecte et la gestion des ressources publiques, à l'effet de les prémunir contre le maniement des deniers publics susceptibles de les exposer à une gestion de fait.

Au cours de ce séminaire, les élus locaux vont en outre être instruits sur les actes et comportements constitutifs de faute de groupement gestion. Au final, il s'agit de les exhorter à une saine exécution des budgets. Mais surtout à une exécution diligente des budgets d'investissement.

Pour Adama Coulibaly, ministre de l'Economie et des finances, qui représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à l'ouverture des travaux, l'objectif visé par le gouvernement est claire : « Utiliser de façon rationnelle les ressources de l'État, en réduisant le plus possible les dépenses de fonctionnement afin de dégager des ressources supplémentaires pour réaliser des investissements socioéconomiques dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'électrification rurale et de la fourniture de l'eau potable aux populations ».

Après avoir invité les élus locaux à porter une attention particulière à ces secteurs, le ministre Adams Coulibaly leur a souligné que le gouvernement attend des collectivités territoriales une forte dynamique de développement local par la création d'activités et d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes, ainsi que la mise à disposition de l'ensemble de la population des infrastructures socioéconomiques de qualité.

« C'est pourquoi le gouvernement s'efforcera de créer les conditions d'une plus grande autonomie financière des collectivités territoriales, pour leur permettre de mener des actions susceptibles de contribuer à la réduction du chômage et de la pauvreté dans toutes les régions du pays », a expliqué ministre de l'Economie et des finances.

Ces objectifs du gouvernement, a-t-il indiqué, ne pourront t être atteints que si les ressources sont utilisées de façon saine et optimale.

C'est donc pour jouer son rôle de contrôleur que la Chambre des comptes a été érigée en Cour des comptes, a rappelé le ministre de l'Economie et des finances, pour qui, ce séminaire offre trois opportunités.

D'abord donner aux élus locaux de mieux apprécier leurs rôles et leurs responsabilités dans l'exécution des recettes et des dépenses publiques locales;

Ensuite, les amener à porter un regard critique et constructif sur les règles d'organisation et de fonctionnement des collectivités dans ses différents aspects, ainsi que les conditions nécessaires à la réussite de leur mission.

Enfin, leur donner de faire connaître au gouvernement les contraintes qui subsistent encore et qu'il est nécessaire de lever pour leur permettre d'améliorer la gouvernance de leurs différentes entités.

Pour Sidiki Diakité, ministre de la Décentralisation et de l'Administration du territoire, les entités déconcentrées ont énormément contribué à la réalisation de nouveaux investissements dans les régions et communes de Cote d'Ivoire.

C'est pourquoi, fait-il remarquer, le Président Alassane Ouattara accorde un grand intérêt à ces entités dont le nombre va sans cesse croissant, afin de rapprocher l'administration et le développement auprès des populations ivoiriennes.

Le ministre Sidiki Diakité a profité de cette tribune pour appeler les préfets, délégataires de pouvoir de tutelle sur les collectivités, de ne jamais hésiter à améliorer et à parfaire leur appropriation des textes relatifs, en vue d'un exercice toujours plus satisfaisant de cette responsabilité qui est la leur.

Quant à Kanvaly Diomandé, président de la Cour des comptes, il a révélé qu'au titre de l'exercice 2018, ce sont près de 59 milliards FCFA que l'État a octroyé aux collectivités, en termes de subventions. Tandis qu'au cours du même exercice, elles ont recouvré 256 milliards FCFA, au titre des recettes propres.

Kanvaly Diomandé a poursuivi pour dire que dans l'ensemble, les élus locaux accordent 90% des budgets alloués au fonctionnement, contre 10% consacrés aux investissements. Pour lui donc, face à la rareté des ressources, la nécessité d'un assainissement budgétaire s'impose à tous les acteurs.

Aux élus locaux, il a signifié que la Cour des comptes interviendra pour contrôler la mise en œuvre effective de toutes les actions programmées, et à l'exécution rationnelle des ressources affectées à chaque collectivité.

Ce séminaire prend fin samedi 26 octobre.