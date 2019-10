Congo-Kinshasa: Linafoot - V.Club se relance en battant Renaissance du Congo 2-0

C'est dans un véritable derby de la capitale, tous les ingrédients réunis, que l'AS V.Club s'est imposée devant le FC Renaissance du Congo 2-0, dimanche 27 octobre, au stade de Martyrs de la Pentecôte, en match comptant pour la 14ème journée du 24ème championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

Une victoire salvatrice pour le team "vert et noir" qui se relance au classement avec désormais 13 points en 7 matches joués, non loin de son éternel rival, DC Motema Pembe, 17 points, 8 matches joués. Dcmp-V.Club il n'y a plus qu'une seule victoire.

Après avoir été tenu en échec par la Jeunesse Sportive Groupe Bazano (1-1), mercredi dernier, visiblement, l'heure a donc sonné pour V.Club de tout mettre au propre pour amorcer déjà en douceur la fin de la marche aller du championnat. Et, tout devait passer par une victoire face à Renaissance. C'est ce que Florent Ibenge a même déclaré samedi à la conférence de presse d'avant match : «nous nous préparons pour battre cette équipe de Renaissance. Nous avons l'ambition d'être en haut du classement, et pour ça, il faut des points. Il faut renverser cette équipe qui a montré qu'elle était capable d'être très bonne. Nous voulons prendre trois points. Nous souhaitons être tout feu tout flamme ». Pour une fois, Florent Ibenge pourtant modérateur dans ses propos, a été très sec et direct.

Et comme il fallait s'y attendre, V.Club n'a pris que 11 minutes pour ouvrir le score par l'entremise de Merveille Kikasa Wamba. Un signal fort, mais qui n'a pas du tout inquiété les "Renais", loin de désarmer. Bien au contraire, les poulains du coach Kiki Makengele vont se jeter, pousser et menacer mais le but sera une autre chose pour eux. Alors qu'ils pouvaient encore rêver et croire jusqu'à la dernière seconde, Fiston Mayele, cette nouvelle recrue de V.Club décidera de tuer le match avec son but à la 87ème minute. A 2-0, tout était presque fini. En 6 ans depuis sa création, Renaissance du Congo ne parvient toujours pas à battre V.Club. Mais tout compte fait, cette victoire viendra un jour.

Par cette défaite, Renaissance descend à la 10ème place avec ses 12 points en 7 matches joués.

Mazembe bat Maniema Union

Pendant ce temps, au stade Joseph Kabila, à Kindu, le Tout-Puissant Mazembe Englebert est allé battre l'AS Maniema Union sur la petite marque 1-0, en match retard de la 4ème journée. L'unique but de la partie a été inscrit par Patou Kabangu à la 53ème minute de jeu. Maniema Union qui réapparaît dans ce championnat après une pause de 45 jours sans jouer le moindre match, a encore du mal à décoller. Une pause indépendamment de sa volonté.

Par cette victoire, Mazembe creuse déjà l'écart entre ses potentiels concurrents avec désormais 22 points en 8 matches.