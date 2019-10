Congo-Kinshasa: ESU - Après la levée de la grève, l'APUPN annonce une nouvelle évaluation le 6 novembre prochain

Après plusieurs semaines de grève à l'Université Pédagogique Nationale, les activités académiques ont repris normalement au sein de cette alma mater. C'est à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire que les professeurs de cette institution se sont convenus de suspendre leur grève pour une durée de deux semaines, à dater du 23 octobre 2019 et ce, après plusieurs échanges avec les autorités congolaises.

Les enseignants ont effectivement repris les cours à l'UPN ainsi que d'autres activités académiques et scientifiques, au lendemain de la levée de la grève. Cette décision intervient après une concertation entre les professeurs de l'APUPN et le gouvernement congolais. «Compte tenu de l'évolution positive, l'Assemblée générale extraordinaire, après échanges et débats, décrète une trêve de deux semaines dans sa grève et demande aux professeurs de reprendre régulièrement leurs activités», a affirmé le professeur Raoul Ekwampok.

Toujours dans le même ordre d'idées, l'Association des Professeurs de l'Université Pédagogique Nationale (APUPN) salue l'évolution positive des négociations avec le gouvernement congolais et appelle tous les professeurs à reprendre leurs activités. Elle affirme prendre bonne note des efforts déployés par le Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire (ESU), Thomas Luhaka, au niveau du gouvernement, en vue de donner des réponses à leurs revendications. C'est pourquoi, une nouvelle évaluation se tiendra le 6 novembre prochain à cet effet.

Pour rappel, les professeurs de l'UPN avaient suspendu les activités académiques depuis le mois d'août dernier. En effet, leurs revendications tournent autour de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, le paiement de leurs arriérés de prime. En outre, ils réclament également l'élection du recteur et des directeurs, conformément à la loi-cadre et aux textes réglementaires.