Congo-Kinshasa: Présidente de la Fondation qui porte son nom - Liliane Bemba vivement attendue dans la zone de Ngaliema

Après un long séjour en Europe, pour régler des affaires familiales et administratives, c'est depuis quelques semaines que Liliane Samba Teixeira Bemba a regagné la RD. Congo, tout en enchaînant une visite à Kisangani, aux côtés de son mari Jean-Pierre Bemba, dans le cadre du 21ème anniversaire du Mouvement de Libération du Congo (MLC).

Et, de retour à Kinshasa, Liliane Bemba va communier le samedi 2 novembre prochain, au complexe GB, dans la commune de Ngaliema, avec les cadres et membres de la fondation qui porte son nom. Ce, en vue de lancer officiellement les activités sociales de sa structure. A cette occasion, les membres de la zone de Ngaliema ont organisé le jeudi 24 octobre dernier, une réunion stratégique et de mobilisation pour ce rendez-vous combien important.

Lors de cette réunion tenue par le président communal de Ngaliema, il était question pour les dirigeants de cette zone de donner quelques lignes de conduite aux membres de la Fondation Liliane Bemba « FLB », préciser les préparatifs de l'accueil de la présidente et fondatrice, Madame Liliane Bemba et procéder à l'enregistrement de nouveaux membres adhérents à la FLB. «Nous sommes dans les derniers réglages pour accueillir Maman Liliane Bemba, raison pour laquelle nous sommes ici et maintenant. Il faut retenir que nous devons observer une attitude de discipline et de responsabilité lors de cette rencontre avec notre présidente car, seul l'ordre et le sérieux nous mettra encore et toujours dans le top 3 de meilleures communes de la ville de Kinshasa », a conscientisé le président communal.

Représentant Mme Bemba au cours de cette activité, Rose Lisweya Bomeka et Nadine Lakwe, respectivement chargée du budget et responsable en chef de la statistique de ladite fondation, se sont félicitées de la mobilisation réalisée par la commune de Ngaliema. En même temps, Rose Lisweya a, particulièrement, fait mention de sa détermination dans le combat de la famille Bemba, pour ainsi inviter les adhérents à la FLB de faire preuve d'endurances dans toutes les entreprises de cette fondation. «Je vous invite à une participation active dans les activités que notre présidente va incessamment lancées, et vous devez savoir que seules la discipline et l'endurance sont les voies qui mènent vers un avenir meilleur», a exhorté Rose Lisweya.

Outre ce témoignage, les représentantes se sont également basées sur quatre points essentiels notamment : l'annonce et confirmation de la présence de Liliane Bemba au complexe GB, l'encouragement des cadres au niveau des quartiers, à travers une communication de bouche à l'oreille, le rappel des conditions de participation à la réunion ainsi qu'une mobilisation interne quant au déplacement des membres.

Il sied de signaler que la Fondation Liliane Bemba existe depuis plusieurs années, nonobstant le fait que son fonctionnement s'était un peu perturbé durant la période du procès de l'ancien vice-président Bemba Gombo. Cette structure n'aspire pas à des idéologies politiques mais elle a une vocation d'aides humanitaires et socio-économique, principalement dans l'éducation, pour le bien-être de la population kinoise, en particulier, et congolaise, en général.