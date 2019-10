Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Le Prof. Mashako Mamba immortalisé à Rutshuru

Les délégations venues de Goma, Kinshasa et d'ailleurs se sont retrouvées, le samedi 26 octobre 2019, dans le territoire de Rutshuru, situé à environ 70 Km de la ville de Goma. L'objectif était de célébrer le deuxième anniversaire de la mort du Docteur Léon Mashako Mamba, fils du terroir et ancien Ministre congolais de l'Enseignement supérieur et universitaire, mort le 25 septembre 2017.

A la tête de la délégation, le Professeur Jean-Paul Segihobe Bigira, député national élu de Rutshuru, souligne que ce jour est une occasion pour les habitants de ce territoire de la République démocratique du Congo de se rappeler des idéaux que prônaient le Docteur Mashako Mamba et qui doivent être des références pouvant servir des lignes de conduite pour les générations futures.

« Ce que je note de lui est qu'il fût un maître d'école et il restera un modèle dans l'histoire. Il est un patrimoine pour Rutshuru et aussi un patrimoine national et même de l'humanité parce qu'il avait des talents et des capacités qui ont concouru à la consolidation de l'humanité et c'était un devoir de lui faire un honneur aujourd'hui parce qu'il nous a formé, nous qui sommes leader de Rutshuru aujourd'hui« , a relevé le Professeur Docteur Jean-Paul Segihobe Bigira.

Il a annoncé par la même occasion la création, dans les prochains jours, de la Fondation Mashako Mamba qui vient s'ajouter au Club d'amis de Léonard Mashako Mamba qui existe déjà, dans l'optique de poursuivre avec ses valeurs à léguer dans la société telle que le sens de l'amour et l'esprit d'équipe.

Segihobe rassure sa base

Les habitants du territoire de Rutshuru qui ont réservé un accueil chaleureux à leur élu national, ont reçu des messages d'espoir du député national Jean-Paul Segihobe qui a profité de l'occasion pour rendre compte du travail qu'il a effectué à l'Assemblée nationale depuis son élection.

« Je reviens aussi ici dans mon fief pour vous dire merci. vous qui m'aviez confié vos voix et j'ai le devoir de défendre vos problèmes au niveau de Kinshasa. Rutshuru fait face à beaucoup de problèmes tels que le kidnapping, des tueries ici et là. Nous devons lutter contre cela et décourager ceux qui sont à la base de cette insécurité qui freine le développement de la province« , a fait savoir ce cadre du PPRD. À lui d'ajouter que la question liée à la gratuité de l'enseignement de base lui porte à cœur.

« J'en ai discuté avec le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique et il m'a d'ailleurs demandé de recenser les écoles publiques de Rutshuru où se pose encore le problème de paiement des Nouvelles unités et de non payés afin que la question soit résolue« , renchérit-il.

Un geste lié à l'environnement

Ce député national a profité de cette occasion pour lancer la campagne de plantation d'arbres dans tout Rutshuru. « En ce moment où les questions de changement climatique sont d'actualité au monde, il était important de poser ce geste pour faire comprendre à ma base que l'arbre est essentiel pour la vie. Les gens coupent des arbres sans qu'ils en plantent d'autres et c'est un danger pour l'environnement car, le développement passe aussi par la sauvegarde de l'environnement et la population de Rutshuru doit y adhérer. Nous avons le programme de planter 10.000 arbres par mois à Rutshuru qui est un territoire agricole et c'est possible« , a informé Jean-Paul Segihobe Bigira.

Sur place à Rutshuru, ce leader politique du Nord-Kivu a échangé également avec toutes les couches de la société ainsi que les militants du PPRD à qui il appelle à la loyauté à ce parti cher au Sénateur Joseph Kabila pour préparer déjà 2023.