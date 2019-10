Congo-Kinshasa: Université de Goma - Bientôt le début du programme de maîtrise en santé publique

L'annonce a été faite samedi 26 octobre 2019, par le recteur de l'Université de Goma (Unigom) qui a réuni le comité de gestion, quelques professeurs d'université de la République démocratique du Congo dans le domaine de la santé publique, les candidats potentiels à ce programme ainsi qu'avec les partenaires (tel que l'Ordre de médecins) pour discuter autour de l'opérationnalisation de ce 2ème cycle au sein de cette alma mater, dès le 15 novembre 2019.

Du Contexte

Le Professeur Sylvain Munyanga Mukongo, recteur de l'Université de Goma, a démontré combien il était important qu'au Nord-Kivu, à travers son université phare, puisse être organisé le Programme de la santé Publique.

« À l'Université de Kinshasa, de Kisangani, de Lubumbashi et celle de Bukavu, ce programme existe depuis belle lurette et moi comme professeur à l'école de la santé publique de l'Université de Kinshasa et actuellement recteur de l'Unigom, j'ai jugé bon d'initier ce programme à l'Université de Goma parce qu'au stade actuel, nous remplissons déjà tous les critères exigés par l'État congolais pour ouvrir ce programme au sein de l'Université de Goma», précise Sylvain Munyanga Mukongo qui ajoute que ce programme de la santé publique à l'Unigom aura une particularité avec un programme à horaire décalé.

Des conditions de sélection

Le Docteur Sylvain Munyanga Mukongo poursuit en précisant que les conditions d'admission au programme de maîtrise en santé publique doivent remplir les normes en se référant au profil exigé quant à ce.

« Il faut avoir un doctorat en médecine ou une licence, tout domaine confondu, sans exclusion et aussi avoir eu à travailler pendant 3 ans au moins dans un programme de soins de santé primaire ou de santé tout court ou encore de développement et aussi avoir des recommandations d'une institution du pays notamment de n'importe quelle province, d'une division de la santé et de l'inspection de la santé et aussi au besoin une recommandation des pays membres de CEPGL », renchérit-il.

Un apport pour la province du Nord-Kivu

Il poursuit en précisant que cela est un apport pour le Nord-Kivu qui rejoint les provinces de Kinshasa, Tshopo, Haut-Katanga et Sud-Kivu mais aussi les pays voisins où existent déjà le cycle de la santé publique comme le Burundi où l'Université Marthin LutherKing de Bujumbura est également partenaire à ce programme de l'UniGom.

« Ça va apporter des solutions aux problèmes de la santé en trouvant des solutions sûres sur les épidémies qui sévissent au pays car la santé publique est du domaine de la recherche des solutions aux épidémies. La santé est multisectorielle et développer un pays c'est développer le domaine de la santé », indique le recteur de l'Unigom qui met un accent aussi sur la nécessité de la décentralisation du secteur de la santé en RDC qui conduira à la découverte spécifique des problèmes communautaires liés au Nord-Kivu dans le volet santé.

Tout est fin prêt

« Nous avons des professeurs qui ont des thèses de la santé publique et si possible ce 15 novembre nous débutons avec les cours. c'est pourquoi nous appelons les potentiels apprenants à venir s'inscrire à l'Université de Goma pour cette fin », conclut-il.

Le Ministre congolais de l'Enseignement Supérieur et Universitaire qui a autorisé officiellement l'ouverture de ce programme de maitrise en santé publique à l'Université de Goma, promet d'envoyer une équipe de son Ministère pour vérifier la viabilité de ce programme dans les trois mois qui suivront son ouverture.

L'Université de Goma est l'Université officielle de référence au Nord-Kivu et compte plusieurs facultés. La faculté de médecine est parmi les plus anciennes ayant produit de nombreux médecins qui œuvrent à travers le monde.