Congo-Kinshasa: Goma - Moïse Katumbi rend hommage à Luc Nkulula

Dans le cadre de son séjour à Goma, le président de « Ensemble pour le Changement » est allé s'incliner devant la tombe de Luc Nkulula wa Mwamba, activiste du mouvement citoyen « Lutte pour le changement » (Lucha), décédé le 10 juin 2018 à la suite d'un incendie de sa maison dont l'origine reste jusqu'à ce jour inconnue.

Accompagné de ses proches collaborateurs, le chairman Moïse Katumbi Chapwe, s'est rendu ce dimanche 27 octobre 2019, au cimetière de Makao, dans le territoire de Nyiragongo où se repose l'âme de Luc Nkulula qui était co-fondateur du Mouvement citoyen Lucha.

« C'est l'occasion pour moi de venir immortaliser Luc Nkulula et toutes ces personnes qui ont milité et qui continuent à militer pour le bien-être des congolais et pour une cause noble, à travers un engagement citoyen. La lutte que mènent ces jeunes de la Lucha est une lutte noble et Luc a été incendié et tué parce qu'il défendait simplement le bien et disait la vérité. Nous dénonçons cela et encourageons davantage ces nombreux militants de la Lucha de continuer à faire un contrepoids aux dirigeants pour que les congolais reviennent dans tous ses droits » indique l'opposant Moïse Katumbi.

Il a promis de soutenir, de loin ou de près, la famille de ce militant qui a été assassiné par les ennemis de la vérité.

Toujours à Nyiragongo, le président de la plateforme « Ensemble pour le Changement » est allé au chevet des malades internés au centre de santé Kibati où il a payé des frais de sortie permettant à ces malades, en difficulté, d'honorer leurs factures de sortir dignement de cet hôpital.

Dans la soirée de ce même dimanche 27 octobre, à l'hôtel cap Kivu de Goma où il est logé avec sa suite, l'ancien Gouverneur de l'ex-Katanga a reçu en audience, les différentes couches sociales de la province pour s'imprégner de la situation qui prévaut au Nord-Kivu en vue des solutions pour un meilleur avenir.