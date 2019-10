Ile Maurice: Ces Bangladais qui ont le droit de voter

interview

838. C'est le nombre d'étrangers qui auront le droit de voter pour les élections générales le 7 novembre. C'est ce qu'indique la commission électorale. Parmi ces étrangers, l'on retrouve 523 Indiens, 68 Sud-africains, 36 Pakistanais, 67 Anglais et 45 Bangladais. Comment ? Pourquoi ?

Selon Irfan Rahman, le commissaire électoral, ceux qui sont éligibles doivent avoir résidé pendant deux ans sur le territoire mauricien afin de pouvoir s'enregistrer auprès de la commission comme électeurs. Qui plus est, cela ne concerne que les habitants des pays du Commonwealth.

Quid des formalités ? Tout se fait de la même façon que les Mauriciens. Ces étrangers doivent se faire enregistrer au préalable comme électeurs. Comprennent- ils vraiment l'impact de nos élections ? Maîtrisent-ils les rouages de la politique à la sauce mauricienne ?

À Grande-Rivière-Nord-Ouest ainsi que sur la route de Baie-du-Tombeau, les travailleurs bangladais vaquent à leurs préoccupations. Ils affichent un sourire timide, sont pressés de partir. Difficile d'entamer la conversation, d'autant plus que leur anglais est approximatif. La traduction se met en place. Pour l'un d'eux, la politique à Maurice est tout sauf une priorité. Il est là depuis trois ans et ne sait pas s'il a le droit de voter. Et maintenant qu'il le sait, cela ne l'intéresse guère. Il s'en moque comme de l'an quarante...

Ses amis et lui connaissent-ils seulement le nom du Premier ministre sortant ? De quelque politicien local ? Non, niet, nada. En guise de réponses, nous aurons seulement droit à des sourires gênés. De plus, pour eux, quel que soit le gouvernement, il n'y aura pas de changement. Le travail et les conditions de travail resteront les mêmes... «Éna séki pé travay isi pa mem konn ékrir zot nom, zot pa pou al fatig zot ek éleksion. Avez-vous entendu ne serait-ce qu'une seule mesure sur leurs conditions ? Non !» lâche un des superviseurs, sur un chantier où travaillent ces Bangladais.

Nous avons tenté, en vain, de dénicher le témoignage de ces étrangers qui se sont enregistrés sur le registre électoral.

Et ces Mauriciens qui vivent à l'étranger ?

La loi stipule qu'une personne qui vit à l'étranger peut s'inscrire sur la liste électorale uniquement dans les cas suivants :

(i) Si elle occupe le poste d'ambassadeur, de haut-commissaire ou de représentant de Maurice ;

(ii) Si elle occupe un poste au sein de la fonction publique hors de Maurice ;

(iii) Les membres de la famille qui résident avec les personnes des catégories

(i) et (ii) sont aussi concernés.