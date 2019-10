Madagascar: CFM - Egraygore s'envole avec « Glory to the Lord »

Le métal tananrivien est véritablement revenu dans sa splendeur, ce n'est pas Egraygore qui a présenté son album « Glory to the Lord » au Cfm Anosy qui le contredira.

Dans une salle bien remplie, le rock band a démontré tout son potentiel. Que ce soit sur « Résurrection », un des titres de son opus, une merveille de riffs acidulés et des « growlings » complètement ténébreux... Ou encore, le maudit « Kremathory », l'entrée a tout de suite démembré le Cfm. Le public est déchainé et convulse dans une frénésie habituelle lors des concerts de métal dans la capitale. On plonge dans le « death métal » pur et dur.

« Egraygore c'est déjà un nom qui circule depuis des années, c'est la référence actuelle en matière de death métal. Un style assez agressif mais dont les arrangements nécessitent beaucoup de virtuosité. Et le message doit toujours suivre cet esprit », fait remarquer Tafitasoa Andritiana, un jeune fan du groupe. Il faut se rendre à l'évidence, le Cfm est devenu le jardin du rock et du métal malgaches. Raison pour laquelle Egraygore a préféré ce lieu pour lancer son premier album. Pour la suite, nul ne sait encore qu'est-ce que cette rock band réserve aux « métalleux » et « métalleuses » de la Capitale. Ce qui est sûr, cette première a été une réussite.