Madagascar: Observatoire SAFIDY - Guide pratique sur le contentieux électoral

Ce guide va servir notamment à améliorer la qualité de requêtes déposées par les avocats et les organisations de la société civile (OSC) auprès des six (06) Tribunaux Administratifs.

L'Observatoire SAFIDY procèdera ce jour au lancement officiel du guide pratique sur le contentieux électoral et les formations sur le guide organisées dans chefs-lieux de province.

La formation vise à renforcer les capacités des parties prenantes dans la constitution de requête et de pourvoi en cassation mais également dans la dénonciation des infractions électorales pour les élections communales et municipales de 2019.

Plus spécifiquement, à améliorer la qualité des requêtes déposées par les avocats et les organisations de la société civile (OSC) auprès des six (06) Tribunaux Administratifs, y compris la constitution des pourvois en cassation auprès du Conseil d'Etat, identifier les avocats/groupes d'avocats pouvant collaborer avec l'observatoire SAFIDY et vulgariser le dispositif de contentieux électoral (téléconseiller juridique, numéros verts, cellules de recoupement et centre de veille).

Recommandations. Toujours est-il que 25.388 bureaux de vote sont éparpillés à travers toute l'île, lors des élections municipales et communales du 27 novembre prochain. Notons que les résultats officieux seront connus le 16 décembre au plus tard et les résultats officiels le 14 janvier 2020. Faut-il rappeler que l'observatoire Safidy propose des recommandations, entre autres, de renforcer l'accès, la participation, et la prise de responsabilité des femmes et des jeunes, de soutenir la synergie des actions avec les différentes entités engagées dans le processus électoral en développant des perspectives de collaboration, de poursuivre, renforcer et d'améliorer l'engagement et les relations de travail avec les entités gouvernementales (ministères, HHC, Ceni) et de mettre la population à contribution en la boostant par des exemples pratiques et des aspects factuels.