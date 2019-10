Madagascar: Une partie déjà perdue d'avance

« Les îles éparses appartiennent à la France » selon l'ambassadeur de France à Madagascar, Véronique Vouland-Aneini. « Il n'y a pas encore d'exploitation sur ces îles » selon elle mais en tout cas « elles appartiennent à la France ». Propos tenus le 20 Octobre 2015, qui malgré sa clarté, n'a pas ébranlé pour autant l'opinion malgache, pensant sans doute que ce que dit un ambassadeur n'est pas forcément ce qu'on pense à la tête de l'Etat.

Puis le 29 mai 2019 le locataire de l'Elysée, suite à l'entretien avec le président élu Andry Rajoelina qui a déclaré « Nous allons lancer un travail conjoint entre nos deux pays pour aller vers une solution de développement commun dans la zone économique actuelle », ce à quoi le président de la République Emmanuel Macron avait répondu positivement et l'a entériné lors de leur discours commun à l'Élysée, en déclarant qu'avant la célébration du jour anniversaire de l'indépendance de Madagascar le 26 juin 2020, "la bonne formule serait trouvée pour la négociation et la restitution des îles Éparses à Madagascar, donc on aura un an pour y arriver!"

Et enfin, le 23 octobre dernier , le coup de massue est arrivé à partir de l'une des îles éparses même « On va dire que je suis déconnecté parce que je suis à la plage, alors qu'il y a des grèves en métropole, mais non, ici c'est la France, ce n'est pas une idée creuse", ou « Ici c'est la France, c'est notre fierté, notre richesse ».Même noyé dans un plaidoyer pour « la sauvegarde d'une biodiversité rarissime », on aura noté d'abord sa détermination à garder les îles éparses sous souveraineté française, et d'une part, on remarquera que côté malgache on a mis déjà un bémol en instillant la possibilité d'une cogestion, bien loin de la ligne dure d'une volonté de restitution pure et simple de ces « îles malgaches », démarche confirmée d'ailleurs par le ministre des Affaires Etrangères qui invoquera notre incapacité à assurer la sécurité de ces territoires.

Alors, que conclure ? Que les discours diplomatiques bien qu'alambiqués, cheminant dans un parcours parfois tortueux, reflètent la plupart du temps le rapport des forces en présence, sauf s'il y a une forte volonté politique de la partie supposée faible, ce qui malheureusement n'est pas le cas. Que ces discours ménagent en même temps son auditoire domestique ainsi que son interlocuteur, car il ne faut pas oublier qu'une partie de la classe politique française avait commencé à tancer Macron, l'accusant d'auteur de trahison dans l'éventualité d'une cession de ces territoires aux Malgaches, qui sont après tout des amis qu'on ne peut pas mépriser.

Voilà donc une partie qui va se terminer par un consensus déjà concocté d'avance, le moindre mal que nous puissions attendre dans ce partenariat, puisqu'il faut l'appeler ainsi dorénavant , et que nous ayons des retombées équitables des richesses, qu'on dit énormes , que recèlent ces îles « franco-malgaches ».