Madagascar: Coopération Orange Money - Holo Mobile Banking - Les Comores plus proches de Madagascar

Les représentants d'Orange Madagascar, de Holo Mobile Banking et l'ambassadeur des Comores à la tour Orange Ankorondrano. (crédit photo : Kelly)

Vendredi dernier a été signé le protocole d'accord entre Orange Money Madagascar et Holo Mobile Banking de la Banque de développement des Comores (BDC). Une manière pour les deux entités de rapprocher davantage la Grande Île et les Comores et de renforcer ainsi les liens d'amitié entre les deux pays. Via cette coopération, les Comoriens qui séjournent à Madagascar, que ce soit pour y poursuivre leurs études ou pour se soigner, pourront recevoir plus facilement et de manière sécurisée leur argent venant des Comores à travers un transfert Holo BDC-Orange Money.

« Cela va faciliter la vie des Comoriens et on n'est pas sans savoir qu'il y a une forte communauté comorienne à Madagascar », a lancé le Directeur général de la Banque de développement des Comores, Gervais Atta lors de la conférence qui s'est tenue hier à la Tour Orange Ankorondrano. Pour sa part, le Président du Conseil d'Administration d'Orange Money Madagascar, Michel DEGLAND a fait savoir que la société souhaite fournir un écosystème le plus large possible et qu'elle est fière de travailler main dans la main avec la banque comorienne dans ce projet.

Pour cette année. Cette première conférence n'est que les prémices puisque le système n'est pas encore opérationnel. Toutefois, lors de la signature de ce protocole d'accord, les deux banques mobiles ont affirmé que ce service sera opérationnel avant la fin de l'année 2019. Une nouvelle qui va ravir la communauté comorienne de Madagascar selon l'ambassadeur des Comores à Madagascar, Caabi-El-YACHOROUTU, qui a honoré de sa présence la conférence.