Ile Maurice: Croisade contre la MBC - «Que la Commission électorale agisse!» dit Assirvaden

C'est au bout d'une heure que la rencontre entre les membres de l'Alliance Nationale et la Commission électorale a pris fin ce lundi 28 octobre. Le but du Parti travailliste qui était représentée par son président Patrick Assirvaden : «Dénoncer les violations de la loi par la MBC.»

«La réunion a été cordiale et la Commission électorale a été très réceptive face à nos craintes quant à la couverture politique de la MBC, Nous nous attendons maintenant à ce que la Commission électorale agisse et qu'elle applique la loi. Nous avons confiance en cette institution», a déclaré Patrick Assirvaden à l'issue de la rencontre. Il était accompagné de pas moins de trois avocats ce lundi dont Mes Sanjay Bhuckory, Milan Meetarbhan et Satish Faugoo.

Patrick Assirvaden a indiqué que depuis la dissolution du Parlement, la MBC n'a eu de cesse de «faire fi de toutes les lois, même sa propre loi, la MBC Act». Il en veut pour preuve son journal télévisé qui diffuse des «fake profiles, des documents erronés et de faux renseignements qu'il fait passer pour la vérité».

Une autre récrimination des Rouges porte sur le temps d'antenne alloué pour des débats télévisés. L'Alliance Nationale dit n'avoir reçu qu'un appel, hier et un fax a été envoyé pour faire part de la rencontre. Durant la semaine écoulée, le président du Parti travailliste (PTr), Patrick Assirvaden, a fait une déposition contre quatre responsables de la MBC, suite à la diffusion de documents bancaires dans l'affaire Navingate. «La MBC a diffusé des extraits et a même fait des commentaires. C'est une diffusion criminelle qui a entravé la loi sur la MBC Act de même que la Banking Act».

En tout cas, l'on comprend que 675 minutes d'émissions seront retransmises en vue de ces élections, avec la première session prévue demain. L'Alliance Morisien aura droit à 99 minutes alors que l'Alliance Nationale aura une couverture de 87 minutes. Quant au Mouvement militant mauricien (MMM), il aura 79 minutes. Ces messages seront diffusés entre 20 h 15 et 21 h 30 à la télévision et de 18 h 30 à 19 h 45 sur les chaînes radiophoniques. Le problème c'est le mode de calcul basé sur le nombre de députés sortants du Parlement. Plus il y a de députés plus le temps d'antenne alloué est long.